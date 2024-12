Misteri që po trondit SHBA-në/ Trump anulon udhëtimin, çfarë fshihet pas dronëve në New Jersey?

SHBA- Është një nga temat kryesore të bisedës në anën tjetër të Atlantikut: një shfaqje misterioze dronësh po shkakton bujë në Shtetet e Bashkuara. Shteti amerikan i New Jersey-t është veçanërisht i prekur, por tani ka pamje të tilla në shumë vende të tjera.

Edhe presidenti i ardhshëm i SHBA-së, Donald Trump është i shqetësuar: Diçka e çuditshme po ndodh këtu.

Republikani madje anuloi një udhëtim të planifikuar në klubin e tij të golfit në Bedminster në New Jersey-n e prekur.

"Nuk mendoj se do ta kaloj fundjavën në Bedminster. Kam vendosur të anuloj udhëtimin tim," tha Trump.

Ai i bëri thirrje qeverisë aktuale të Joe Biden të jetë më transparente.

“Qeveria e di se çfarë po ndodh. “Ushtria jonë e di se nga filluan”, tha Trump pa shpjeguar se si arriti në atë përfundim.

Këto imazhe misterioze me dron janë marrë në Bedminster, New Jersey, jo shumë larg fushës së golfit të Trump. Kur u pyet nëse kishte marrë informacione të inteligjencës në lidhje me dronin, Trump nuk deshi të përgjigjej. Sidoqoftë, ai nuk mund ta imagjinonte se "armiku" ishte pas dronëve. Atëherë qeveria e Bidenit do të kishte hedhur në erë objektet fluturuese.

Përndjekja në New Jersey filloi më 18 nëntor. Dronët u panë së fundmi mbi rrethin e Nju Jorkut të Staten Island. Banorët postojnë video të pamjeve të droneve. Ka pasur 49 video vetëm të dielën një javë më parë. Dëshmitari Phil Doyle i tha NBC: Një fluturon dhe pastaj tjetri, janë 30 në natë, ata kanë drita!

FBI dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare tani janë gjithashtu të përfshirë në këto raste. Ata instaluan sisteme zbulimi të dronëve dhe kamera infra të kuqe për të identifikuar objektet fluturuese.

Qeveria amerikane tha të martën se "asnjë anomali" nuk ishte identifikuar deri më tani. Shikimet e raportuara përfshijnë drone komerciale legale, drone hobi dhe dronë të zbatimit të ligjit. Në disa raste, yjet, helikopterët dhe objektet fluturuese me pilot gjithashtu u perceptuan gabimisht si dronë.

Teoritë konspirative rreth dronit:

► Sipas një raporti në Daily Mail, banorët pretendojnë se u sëmurën në mënyrë misterioze pasi panë dronët në qiell. Ata kishin një kollë të fortë të thatë, hundët e tyre ishin të mbyllura dhe sytë e tyre ishin të fryrë.

▶︎ Kongresmeni Jeff Van Drew dyshon për spiunazh iranian. Sipas deklaratës së tij, tufat e dronëve mund të niseshin nga një "anije nënë iraniane" në brigjet e Atlantikut, bazuar në supozime të "rangut të lartë" të brendshëm.

▶︎ Shumë republikanë në Kongres dyshojnë gjithashtu për spiunazh: Ata besojnë se avioni mund të kontrollohet nga Kina ose Rusia për të spiunuar infrastrukturën ushtarake dhe kritike. Kinezja Yinpiao Zhou u arrestua së fundmi në Kaliforni teksa pilotonte një dron mbi bazën e Forcave Hapësinore Vandenberg.

▶︎ Një dyshim tjetër i pakëndshëm: Ish-Marina Seal Clint Emerson dyshon në "New York Post" se programet sekrete të armëve po testojnë teknologji të reja drone. Operacione të tilla "qasje speciale" janë rreptësisht konfidenciale dhe të njohura vetëm për disa./BILD