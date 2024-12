Historia si në filma e Parashqevi Simakut: Nuk largohej nga stacioni i trenit se priste të shfaqej djali!

Këngëtarja Parashqevi Simaku jetonte në stacionin e trenit në York, aty ku ka udhëtuar shpesh me djalin e saj dhe shpresonte që një ditë ai të shfaqej…

“Avokati do të më sjellë djalin sepse ai vendos për mua se si do të vejë jeta ime dhe unë jam betuar për diçka dhe do e pres këtu në rrugë”, kështu mësohet t’i ketë thënë Parashqevi Simaku, Elvira Tatës gjatë kohës kur kjo e fundit e gjeti artisten ikonë të Shqipërisë në rrugët e Amerikës.

Në një intervistë ekskluzive për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Tata thotë se edhe pse Parashqevi Simaku jetonte në rrugë, ajo nuk pranonte para dhe as nuk kërkonte ushqim teksa shton se artisja ju dhuronte vetëm buzëqeshje kalimtarëve.

Elvira Tata: Pasi hëngrëm bukë, i them se “duhet të iki në punë, por nuk duhet të lëvizësh”. Më tha që “nuk do të lëviz, madje nuk e hëngra bukën që kur të ikësh ti të mos më përzënë kamarierët”. Dhe ika në punë prapë, kthehem dhe nuk e gjej pranë në restorant. Ajo po këndonte me një këngëtar të rrugës jazz. I thashë “sa mirë që të gjeta”, i thashë “do të ikim tek shtëpia ime sepse mamaja ime mezi po të pret”. Më tha “jo sepse kam frikë se më vjen avokati dhe nuk më gjen këtu”.

A i thashë unë “po si do të vijë avokati, ora 11 e natës”, i thashë. Më tha që do të më sjellë djalin sepse më tha “djali ime vendos për mua se si do të vejë jeta ime sepse unë jam betuar për diçka dhe unë do të rri këtu që ta pres”. Më pas, u ulëm tek një lokal aty pranë dhe më tha “më lër dhe sot, kismet nesër”. I them këngëtarit që “e njeh këtë grua, kjo është një këngëtare shumë e famshme në Shqipëri” dhe më tha “merreni pse e lini këtu ju”. Aty e kuptova se jetonte në rrugë.

Në këto momente kthehem në orën 10 të mëngjesit aty ta gjej dhe nuk e gjeta dhe u mërzita shumë. Herën e tretë, jam kthyer se nuk kisha Lekë kesh, kam marrë 20 Dollarë dhe ja kam sjellë që të paguajë telefonin. Nuk pranoi t’i merrte Lekët në botë, absolutisht, as ushqim nuk kërkonte, vetëm ju buzëqeshte njerëzve që kalonin në rrugë. Në darkë më tha mua “Elvirë më quajnë e pastrehë”, por më tha që “pa ardhur avokati nuk do të lëviz nga ky vend”. Nuk e kuptova çfarë ishte ajo lidhja që kishte me avokatin.

Ndërsa analisti Arjan Curi tregoi bisedat e biznesmenit Elton Ilirjani me artisten Parashqevi Simaku.

“I ka treguar Eltonit rastin e qenit Hachiko, që priste në stacionin të zotin e tij”, zbuloi Curi.

“Ajo largohej nga ai stacion dhe më pas kthehej prapë aty. Parashqevia i ka thënë ‘a e ke parë filmin me Haçhikon, dhe unë si Hachiko kthehem te i njëjti stacion ku bëja shumë udhëtime me djalin tim.

Shpresoja që rastësia të më sillte aty djalin tim. Unë mendoj se si Eltoni, askush nuk mund të kujdesej më mirë për një artiste si ajo.

Ai ka marrë miratimin e familjarëve, ka marrë kontakt me autoritetet shqiptare. Këto ditë, ai do ta çojë Parashqevinë nëpër vizita, sepse ajo ka vite që nuk shkon nëpër mjekë”, tregoi Curi në Top Channel.