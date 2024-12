Shqiptarët paralajmëruan grumbullim në Athinë, policia greke ndalon organizimin e takimit!

Policia greke ka njoftuar se ka dhënë urdhër për ndalimin e grumbullimit të shtetasve shqiptarë të njoftuar nëpër rrjetet sociale se do të zhvillohet në zonën Alimo të Athinës.

Ndalohet organizmi i takimit dhe grumbullimit e cila është njoftuar nëpërmjet rrjeteve sociale për në datën 15-12-2024 në orën 19.00 në rrugën “Koris” në lagjien Alimo nga shtetasit shqiptarë.”

Përflitet në rrjetet sociale për një takim të shtetasve shqiptarë ku do të hidhen me gjasa parrulla patriotike shqiptare,do të përdoren flamuj shqiptarë dhe me gjasa do të ketë edhe thirje anti greke.