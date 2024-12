Qëndrimi ulur dëmton shëndetin e zemrës, sa orë në ditë janë të rrezikshme

Ata që qëndrojnë ulur për më shumë se 10 orë kanë një rrezik të shtuar të dështimit të zemrës dhe vdekjes kardiovaskulare. Kjo është sipas hulumtimit të publikuar në Gazetën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë JACC dhe të paraqitur në konferencën e Shoqatës Amerikane të Zemrës.

Studiuesit analizuan të dhënat nga Biobank në Mbretërinë e Bashkuar për gati 90,000 burra dhe gra, me një moshë mesatare 62 vjeç. Pjesëmarrësit dërguan të dhëna nga një përshpejtues i veshur me kyç për të regjistruar lëvizjen e tyre gjatë shtatë ditëve. Koha mesatare e qëndrimit ulur në ditë ishte 9.4 orë.

Pas një ndjekjeje mesatare prej tetë vjetësh, studiuesit zbuluan se më shumë se 10.6 orë sjellje të ulur në ditë lidheshin ndjeshëm me dështimin e zemrës në të ardhmen dhe vdekjen kardiovaskulare.

Studiuesit vërejnë se zëvendësimi i vetëm 30 minutave të qëndrimit të tepruar çdo ditë me çdo lloj aktiviteti fizik mund të zvogëlojë rreziqet për shëndetin e zemrës. Në studim, shtimi i aktivitetit të moderuar në atë të fuqishëm uli rrezikun e dështimit të zemrës me 15% dhe vdekshmërisë kardiovaskulare me 10%, madje edhe aktiviteti i lehtë bëri ndryshimin, duke ulur rrezikun e dështimit të zemrës me 6% dhe vdekshmërinë me 9%.