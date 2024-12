Deputetët rrëzuan qeverinë e Francës me mocion mosbesimi për herë të parë që nga 1962

Ligjvënësit e ekstremit të djathtë dhe të majtë të Francës u bashkuan të mërkurën në një votim historik mosbesimi të shkaktuar nga mosmarrëveshjet buxhetore që detyrojnë kryeministrin Michel Barnier dhe anëtarët e tij të kabinetit të japin dorëheqjen, për herë të parë që nga viti 1962.

Asambleja Kombëtare e miratoi mocionin me 331 vota. Duheshin minimalisht 288, noa.al duke cituar AP.

Presidenti Emmanuel Macron këmbënguli se ai do të shërbejë pjesën tjetër të mandatit të tij deri në vitin 2027. Megjithatë, atij do t’i duhet të emërojë një kryeministër të ri për herë të dytë, pasi zgjedhjet legjislative të korrikut çuan në një parlament thellësisht të ndarë.

Barnier, një konservator i emëruar në shtator, do të bëhet kryeministri me mandatin më të shkurtër në Republikën moderne të Francës.

"Meqë ky mision mund të përfundojë së shpejti, mund t’ju them se do të mbetet një nder për mua që i kam shërbyer me dinjitet Francës dhe francezëve," tha Barnier në fjalimin e tij të fundit përpara votimit.

Votimi vendimtar i së mërkurës u ngrit nga kundërshtimi i ashpër ndaj buxhetit të propozuar të Barnier .

Asambleja Kombëtare, dhoma e ulët e parlamentit të Francës, është thellësisht e thyer, pa asnjë parti të vetme që ka shumicën. Ajo përfshin tre blloqe kryesore: aleatët qendrorë të Macron, koalicioni i krahut të majtë Fronti i Ri Popullor dhe Rally Kombëtare e ekstremit të djathtë.

Të dy blloqet e opozitës, zakonisht në mosmarrëveshje, po bashkohen kundër Barnier, duke e akuzuar atë për vendosjen e masave shtrënguese dhe dështimin për të adresuar nevojat e qytetarëve.

Foto: AP