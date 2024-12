Wanda Nara pranon ‘tradhtinë’ ndaj Icardit: Me L-Gante jemi njohur 3 vite më parë, duam të argëtohemi 

Tri vite më parë, Wanda Nara ishte ende e martuar me Mauro Icardin. Në atë periudhë u përhapën thashetheme për një tradhti nga sulmuesi argjentinas me China Suarez. Ndërkohë, showgirl-i u pa në situata të afërta me L-Gante, por të dy e mohuan që mes tyre kishte diçka romantike, duke e përshkruar lidhjen e tyre si thjesht profesionale.

Megjithatë, në një transmetim të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, Wanda pranoi të vërtetën: “Jemi njohur duke ngrënë ravioli të mbushur me kallamarë. Elian (emri i vërtetë i L-Gante) nuk mundi t’i hante, i pështyu në një pecetë dhe shkoi në kuzhinën e restorantit për të kërkuar oriz me djathë”. Për kritikat ndaj saj: "Një pjesë e njerëzve më thonë se ai do të ‘hajë’ portofolin tim… Këtu askush nuk ka nevojë për njëri-tjetrin, jemi bashkë sepse duam".

Çfarë ka gjetur Wanda te L-Gante: "Jam më e madhe se Elian dhe kur më pyesin çfarë kam parë tek ai, përgjigjem se kam gjetur sërish thelbin tim. Në këtë moment të jetës ndjeva nevojën të kthehem te vlerat e mia. Kjo periudhë më kujton Wandan e lagjes. Nëse do të bëj gabim apo jo, jam e rritur dhe marr përgjegjësi".

A është i vërtetë lajmi për shtatzaninë e saj: "Jo, nuk është se po planifikojmë të kemi fëmijë apo të ndërtojmë një familje. Duam thjesht të argëtohemi. Elian është një burrë i kujdesshëm, e njeh historinë time dhe ka qenë mik i imi për një kohë të gjatë".

Ndërkohë, L-Gante vazhdon të provokojë me mesazhe në rrjetet sociale: "Festojmë tri vite si çift, shpresoj t’ju dalin llogaritë".