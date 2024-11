Kërcënon Putin: Raketa ‘Oreshnik’ ka fuqinë e meteorëve

Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se raketa balistike e re hipersonike ruse, Oreshnik, ka fuqinë goditëse të një përplasjeje meteori. Sipas Putinit, arma është e aftë të godasë me sukses objektivat e fortifikuara rëndë dhe është në gjendje të udhëhoqë një sulm të fuqishëm ndaj qëllimeve të kundërshtarit.

Në një samit të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive në Astana, Kazakistan, Putin theksoi se Moska tashmë ka disa raketa të tilla në dispozicion dhe ka filluar prodhimin masiv të sistemit Oreshnik. Ai përshkroi raketën si një fenomen të ngjashëm me një meteorit që bie, duke krahasuar efektet e sulmit me pasojat e një përplasjeje të meteorëve në tokë.

Sistemi Oreshnik, sipas presidentit rus, është në gjendje të mbajë dhjetëra koka luftarake dhe mund të udhëtojë me dhjetë herë shpejtësinë e zërit. Putin tha se një sulm masiv me raketa të tilla do të kishte pasoja të ngjashme me një sulm bërthamor, duke shkatërruar gjithçka që ndodhet në qendrën e goditjes dhe kthyer gjithçka në pluhur.

Putin paralajmëroi gjithashtu se Rusia po zgjedh objektivat për sulmet e mundshme me raketa Oreshnik, veçanërisht në përgjigje të sulmeve ukrainase me raketa perëndimore me rreze të gjatë veprimi. Ai sugjeroi se përdorimi i këtij sistemi mund të përdoret si hakmarrje ndaj Kievin, nëse sulmet ukrainase ndaj Rusisë vazhdojnë.