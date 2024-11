Motta: Të fokusuar për të përballuar një ekip të madh. Dëmtimet? Nuk janë rastësi…

Një Juventus në emergjencë, me vetëm 17 lojtarë të grumbulluar, është gati të sfidojë Aston Villa në Champions League. Një ndeshje plot sfida, me trajnerin Thiago Motta që njeh mirë vlerën e ekipit anglez dhe të teknikut të tyre, Unai Emery, i cili ka deklaruar se do të pranonte një barazim.

“Nuk e di çfarë ka thënë, por është një manovër. Ne do të dalim në fushë të kujdesshëm dhe të përqendruar, me përulësi për të përballuar një ekip të madh”, – tha Motta. Për dëmtimet, ai u shpreh: “Nuk janë rastësi, por sot nuk ka kuptim të bëjmë polemika për këtë gjë”.

Një koment për formatin e ri të Champions League…

Më pëlqen, sepse përballemi me ekipe të ndryshme dhe mënyrat e tyre të punës. Përgatitemi ndryshe për ndeshjet dhe kuptojmë nivelin tonë. Jemi të përqendruar për të përballuar një ekip të madh dhe të vendosur për të bërë një performancë të mirë.

Çfarë kërkoni ndryshe nga skuadra?

Dua vazhdimësi nga ajo që kemi bërë kundër Milanit, duke mos lejuar kundërshtarët të rikuperojnë topa. Aston Villa është e rrezikshme në kundërsulme, ndaj duhet të jemi solidë në mbrojtje dhe të dimë si të shtypim mirë pa lënë hapësira. Së bashku duhet të mbrojmë dhe, me topin në posedim, ta përdorim mirë.

Dëmtimet; rastësi apo pasojë e një kalendari të ngjeshur?

Nuk janë rastësi dhe nuk ndodhin vetëm te ne. Po të hyjmë sot në këtë debat, nuk ndihmon. Situata jonë duhet të përballohet duke dhënë gjithçka për të mirën e ekipit. Çdo gjë tjetër është e parëndësishme.

Çfarë mendimi keni për Emery?

E kam ndjekur dhe kam mësuar nga udhëzimet e tij. Karriera e tij nuk ka nevojë për prezantim. Ai ka qenë në nivele të larta për një kohë të gjatë, me njohuri dhe kompetencë.

A do të luani me “9 fals”?

Nëse luan Weah, do të japë maksimumin; nëse luan dikush tjetër, e njëjta gjë. Kam besim tek ata që do të luajnë në këtë ndeshje delikate.

Një fjalë kyçe për ekipin…

Jo një fjalë specifike, por ka shumë gjëra që e bëjnë një grup të fortë. Angazhimi nuk duhet të mungojë asnjëherë, nga dita e parë e punës. Çfarëdo që të ndodhë, e rëndësishme është që secili të japë maksimumin, si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në atë sulmuese.

Cili është kapiteni juaj?

Sigurisht që kapiteni është i rëndësishëm, sepse është një lider, por në fushë të gjithë duhet të jenë liderë dhe të dinë çfarë të bëjnë.

Gjendja e Koopmeiners?

Edhe me grip është një lojtar i jashtëzakonshëm, do të luajë sonte. E konsideroj titullar bashkë me Cambiaso.