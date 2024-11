Fonseca nuk i nënvlerëson modestët e Slovan Bratislava: E dimë sa e rëndësishme është fitorja në Champions

Pas barazimit zhgënjyes 0-0 ndaj Juventusit, që solli edhe reagime të ashpra nga tifozët e “San Siros”, kuqezinjtë janë të fokusuar te sfidat që i presin. Fitorja 3-1 ndaj Real Madridit në Champions League ka përmirësuar situatën e tyre në grup, ndërsa tani synojnë të sigurojnë kualifikimin, duke nisur nga përballja e sotme ndaj Slovan Bratislavës.

Në prag të kësaj sfide, trajneri Paulo Fonseca u shpreh: "Pres një ndeshje të vështirë, por synojmë vetëm fitoren. E dimë rëndësinë e këtij dueli, të cilin duhet ta përballojmë me qasjen e duhur. Do të ketë disa rotacione në formacion, por ne do të jemi skuadër sulmuese, me dëshirë për të fituar”.

Në lidhje me vështirësitë e Milanit kundër ekipeve më të dobëta, Fonseca nënvizoi: “Shpresoj që kjo të mos ndodhë në Bratislavë, sepse e kuptojmë sa e rëndësishme është të fitojmë. Nuk i kushtojmë vëmendje çfarë ka bërë Slovan, por fokusohemi tek ajo që duhet të bëjmë ne”.

Për rotacionet dhe Rafa Leaon: “Nuk e di ende nëse do të pushojë Leao. Ai është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne dhe në formë të mirë. Megjithatë, kam besim te të gjithë lojtarët e mi. Ne mund të fitojmë dhe kjo është ajo që duam”.

Gjendja e ekipit, pas Juventusit: “Një gjë është ajo që ndjejnë tifozët dhe një tjetër është ajo që mendojmë ne. Për ne është më e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për çfarë kemi bërë mirë dhe atë që mund ta përmirësojmë. Problemi është se perceptimi për Milanin është gjithmonë ndryshe. Nëse barazojmë ne me Juventusin, duket sikur është tragjedi. Sidoqoftë, skuadra është mirë dhe ka punuar fort”.

Ambicia dhe motivimi në Champions League: “Liga e Kampionëve gjithmonë të jep një motivim të veçantë. Pres që lojtarët ta shfrytëzojnë këtë motivim dhe të japin më të mirën. Duhet ta kemi zjarrin brenda vetes në këtë kompeticion”.