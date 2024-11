Hije dyshimi për vrasjen e Martinit te ‘Fan Noli’. Ish-deputetja: Pse është kaq i rëndësishëm K.B. që Policia po e mbron?

Deputetja Mesila Doda ka reaguar e revoltuar lidhur me atë çfarë është duke ndodhur në vendin tonë sa i përket ngjarjes së rëndë të një jave më parë ku Martin Cani u vra barbarisht nga bashkëmoshtari i tij, Mario Përlleshi, ndërsa shoku i tij, Luis Meçja mbeti i plagosur.

Një deklaratë e bërë dy ditë më parë nga babai i këtij të fundit, ku me zë dhe figurë denoncoi dhe bëri publike faktin se në ngjarjen e 18 nëntorit, Mario Përlleshi nuk i sulmoi dy adoleshentët i vetëm, pasi me të ishte një tjetër i ri, K.B.

Kjo akuzë e të atit të Luisit solli dhe reagimin e Policisë së Shtetit të cilët hodhën poshtë deklaratën e tij si dhe të 14-vjeçarit i cili ndodhet ende në spitalin e Traumës duke marrë mjekim për plagët e shkaktuara mesditën e së hënës.

Lidhur me këtë ka ardhur dhe një reagim nga deputetja e cila përmes një postimi në “Facebook” ka ngritur pyetjen se pse K.B. është kaq i rëndësishëm për autoritetet sa po hedhin poshtë dhe dëshminë e shokut të Martinit, Luisit.

“Prej dy ditesh ndjehem ne konfuzion te plote dhe ne nje zemerim te natyrshem. Babai i djalit te plagosur ne tragjedine e vrasjes se Martinit deklaron se kane qene edhe djem te tjere dhe me emer mbiemer denoncon K.B. si pjestar e bashkeautor i vrasjes. Policia e mohon kete fakt-deshmi i cili vjen drejtperdrejte nga viktima. A mundemi te kuptojme pse eshte kaq i rendesishem ky bashkeautor i krimit sa ka heshtur i madh e i vogel e mundohen ta bejne te paqene deshmine e viktimes i cili eshte nje mrekulli qe eshte ende ne jete???”, shkruan deputetja, ndërkohë më pas ajo thekson me të madhe që prindërit e Mario Përlleshit duhet të dalin me një reagim dhe një ndjesë publike.

“Dhe e fundit… nje ndjese publike a nje fjale ngushellime nga prinderit e vrasesit do ishte gjeja me njerezore ne keto momente… gjest i cili po mungon…

Mbetemi te presim e te shohim se deri ku arrin e keqja ne shoqerine tone”, thekson ndër të tjera Mesila Doda.

Ndërkohë, jo më larg se një ditë më parë, mbrëmjen e së dielës Oficeri i Policisë Gjyqësore hodhi poshtë përgënjeshtrimin që Policia e Shtetit i bëri babait të Luisit. Përmes një raporti ata kanë bërë me dije se në ngjarjen e 18 nëntorit u përfshinë 5 adoleshentë.

Sipas dokumenteve të siguruara nga “Review” në Euronews Albania, u bë me dije se Marsel Sina, Luis Meçe dhe Martin Cani kanë qenë të përfshirë në një përplasje me Mario Lleshin dhe K.B.