Edi Rama sulmon Braverman në Londër: Na quajti pushtues, a thua se shqiptarët donin kokën e Mbretëreshës

Kryeministri Edi Rama solli në rikujtesë gjuhën e ashpër të ish-ministres britanike Suella Braverman ndaj emigrantëve shqiptarë në Angli.

Duke theksuar se “ajo teta iku nga pushteti”, Rama ndau me shqiptarët një sërë episodesh që i kishin ndodhur në Britani. Këto të fundit kanë një mesazh të përbashkët e të fuqishëm…

“Ju e mbani mend të gjithë një ish-ministre të Brendshme të këtij vendi, një tip që u bë mishërimi i politikës së djallëzuar, duke na treguar me gisht si rrezik për MB, pa pikën e drojës ajo zonjë doli në parlament dhe tha se çfarë po ndodh ishte pushim, na bëri pushtues sikur shqiptarët të ishin ushtarë dhe jo pjesë e masës njerëzore që edhe sot e kësaj dite i punon këto toka. Zonja na quajti pushtues a thua se kishim ardhur të kërkonim kokën e kurorës së mbretëreshës, e jo për të punuar duke ndihmuar edhe ekonominë britanike e cila vuan gjithnjë e më shumë për krah pune. U ngritën edhe ca të tjerë e na treguan me gisht sikur ishim vikingë me shpata në duar, jo muratorë, pastures, burra të gatshëm për çdo punë dhe minorenë ëndërrimtarë për çdo majë. Ambasadori ynë në Londër është njëri prej tyre, i ardhur me gomone e i diplomuar, edhe shqiptari që bëri shoferin për mua sot ka ardhur me kamion. Sot ka një kompani private sigurie me 120 punonjës, jo vetëm me shqiptarë. Ai nuk është pushtues, ai është një kontributor në këtë vend.