Tmerr në Angli/ Foshnja sulmohet nga qeni i familjes, prindërit nuk e shpëtuan dot nga kafshimet, fëmija 7-muajshe humb jetën në spital

ANGLI- Një foshnje shtatë muajshe humbi jetën pasi u sulmua nga qeni i familjes. Prindërit u dërguan në gjykatë dhe qeni u eutanizua. Elle Doherty po zvarritej në dhomën e ndenjes kur u përkul mbi qenin dhe u sulmua. Zeus kafshoi foshnjën në kokë, duke i marrë frymën e fundit.

Policia ka mbledhur pamjet e kamerave të sigurisë të dhomës së ndenjes së familjes në Coventry, ku prindërit Natasha dhe Sean shihen të ulur në divan ndërsa foshnja ishte në dysheme duke parë nga dritarja.

Më pas nëna hyri në kuzhinë me qenin dhe gruaja u kthye në dhomën e ndenjes, me një çantë. Fëmija u zhvendos drejt qenit i cili nuk i kushtoi vëmendje pasi po shikonte me vëmendje çantën. Më pas ai kafshoi fëmijën me nënën e cil u përpjek ta tërhiqte.

Duke përshkruar ngjarjen, babai tha se po diskutonte me gruan e tij se cilat lodra për fëmijë të dhuronte dhe papritmas dëgjoi gruan e tij duke bërtitur "jo".

“E kapa për jakë dhe e hodha jashtë. El ishte gjakosur dhe qante. Gjithçka ndodhi aq shpejt, sa nuk e pashë as Zeusin të vinte drejt saj”, tha ajo.

Elle u dërgua në spital ku u shpall e vdekur. Mjeku mjekësor ka dhënë shkakun e vdekjes si lëndime në kokë. Prindërit pretendojnë se e kishin stërvitur Zeusin kur ai ishte qenush, por nuk i përfunduan mësimet. Më pas ata vendosën të kërkonin përsëri ndihmë me trajnerin duke u thënë se qeni mendonte se ai ishte mashkulli dominues në familje. Babai i familjes e përshkroi Zeusin si një qen të madh dhe të egër që leh me zë të lartë dhe nuk e kishte sulmuar kurrë.