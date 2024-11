Alienët nën ujë? Raporti i Kongresit zbulon fenomene të pashpjegueshme në Oqeane

Diskutimi rreth pranisë së jashtëtokësorëve dhe UFO-ve ka marrë një dimension të ri pas raportit të fundit të Pentagonit, që ka nxjerrë në pah një numër të madh incidentesh të paidentifikuara ajrore (UAP) që po hetohen nga autoritetet ushtarake amerikane. Ky raport, i mbështetur nga Departamenti i Mbrojtjes, tregon se më shumë se 750 fenomene ajrore janë raportuar deri tani, me 485 prej tyre që janë shënuar vetëm në vitin 2023, duke shtuar edhe më shumë pasiguri dhe pyetje lidhur me mundësinë e jetës jashtëtokësore dhe përfshirjen e qeverisë në projekte të fshehta.

Këto raporte janë bërë shkak për një seri diskutimesh dhe pyetjesh të ndjeshme, veçanërisht lidhur me mundësinë e manipulimit të gjenetikës njerëzore nga ana e qeverisë, duke përdorur materiale gjenetike jashtëtokësore. Kjo temë u ngrit gjatë një seance dëgjimore në Komisionin e Mbikëqyrjes së Dhomës në Uashington, ku kongresmenja Lauren Boebert kërkoi sqarime lidhur me përfshirjen e mundshme të Pentagonit në projekte të fshehta që mund të lidhen me UFO-t dhe jetën jashtëtokësore.

Boebert theksoi se populli amerikan ka të drejtë të dijë më shumë rreth këtyre fenomeneve dhe kërkoi që Kongresi të ketë akses në informacionet që lidhen me hetimet për UFO-t dhe aktivitetet e mundshme jashtëtokësore. Në përgjigje, gazetari Michael Shellenberger, i cili mori pjesë në seancën dëgjimore, vuri në dukje mungesën e transparencës nga ana e qeverisë lidhur me UAP-të dhe dështimin për të ndarë informacionin me publikun. Shellenberger dhe dëshmitarë të tjerë, si ish-oficeri i Pentagonit Luis Elizondo dhe ish-zyrtari i NASA-s Michael Gold, theksuan se shumë informacion mbi këto fenomene po mbahej sekret dhe se kërkesat për më shumë informacion po ndesheshin në pengesa.

Një tjetër pyetje e rëndësishme u ngrit nga Boebert, e cila kërkoi informacione në lidhje me mundësinë e ekzistencës së bazave jashtëtokësore nën ujë, duke pyetur nëse ka lidhje mes UAP-ve që shfaqen dhe aktivitetit në thellësitë e oqeaneve. Ndërkohë, Shellenberger e mohoi ekzistencën e një baze të njohur, por përmendi një raport të një burimi që kishte parë një objekt që dilte nga oqeani dhe shpërndante dritë, ngjashëm me një objekt jashtëtokësor.

Në përfundim, Boebert kërkoi gjithashtu informacion mbi aftësitë teknologjike të dukshme të UAP-ve, të cilat duken të sfidojnë njohuritë tona mbi fizikën dhe inxhinierinë moderne. Ekspertët e ftuar në seancë pranuan se këto fenomene mund të përmbajnë teknologji që ende nuk është e kuptueshme nga shkenca dhe inxhinieria aktuale, një pohim që u mbështet edhe nga kongresmenja Boebert.

Këto diskutime dhe shqetësime të ngritura nga Boebert dhe ekspertët theksojnë mungesën e transparencës dhe menaxhimin e informacionit nga ana e qeverisë në lidhje me UFO-t dhe mundësinë e jetës jashtëtokësore. Kongresmenja përfundoi se do të vazhdojë të kërkojë përgjigje për këto çështje dhe të sigurojë që qytetarët amerikanë të kenë akses në informacionin që lidhet me këto fenomene misterioze dhe të pazbuluara ende.