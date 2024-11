Juventus ‘i jep duart’ Pogba, arrihet marrëveshja për ndërprerjen e kontratës

Paul Pogba largohet nga Juventusi. Mesfushori francez dhe klubi bardhezi kanë arritur një marrëveshje për zgjidhjen konsensuale të marrëveshjes që lidhte dy palët.

Lojtari, kujtojmë, u skualifikua për 4 vjet më 11 shtator 2023 për shkak të një testi antidoping, të kryer më 20 gusht 2023, në fund të ndeshjes së Juventusit si mysafir ndaj Udinese.

Megjithatë, muajt e fundit, CAS i Lozanës e kishte ulur skualifikimin e tij në një vit e gjysmë, me lojtarin që do të mund të rikthehet në fushë në mars 2025. Shpresa e tij, e rrëfyer disa javë më parë, ishte e qartë: “Jam gati të heq dorë nga paratë për të luajtur sërish me Juventusin”.

Një "apel" publik që dukshëm nuk solli rezultat, siç kishte lënë të nënkuptohet drejtori Cristiano Giuntoli 19 tetorin e kaluar, në periferi të ndeshjes kundër Lazios:

“Pozicioni ynë është shumë i qartë. Paul ishte një futbollist i madh, tani ka shumë kohë që është pa luajtur. Vitin e kaluar dhe kësaj vere u detyruam të bënim investime në lojtarë të tjerë dhe për momentin skuadra është plot”.

Një qëndrim i qartë i Juventusit, i konfirmuar edhe nga faktet. Marrëveshja e "divorcit" është gjetur mes dy palëve dhe përfundimi zyrtar i kontratës do të zyrtarizohet së shpejti.