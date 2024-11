Inzaghi, gjysmë i kënaqur: Nëse kishte një skuadër që duhej të fitonte, ishte Interi…

Barazimi ndaj Napolit dhe moskalimi i të tijve në krye të Serie A la një shije të hidhur në gojën e trajnerit të Interit, Simone Inzaghi. Ky i fundit, megjithatë është shumë i kënaqur me paraqitjen e skuadrës që drejton: “Më pëlqeu gjithçka sonte, nuk pati ndeshje në pjesën e dytë, të cilën e dominuam totalisht. Nëse do të kishte një skuadër që duhej të fitonte, ishte Interi. As që doja ta bëja ndryshime, sepse nuk mund të bënim më shumë”.

Për punën e sulmit të tij, Inzaghi shtoi: "Lautaro dhe Thuram? Ata kanë punuar shumë për ekipin, vetëm mund ta komplimentoj ekipin. Është e qartë se rezultati nuk na kënaq, por jam shumë i kënaqur me paraqitjen. Pashë një Inter të madh, veçanërisht pas përballjes në mesjavë me Arsenalin. Duhet të kuptoni se ndeshjet europiane të marrin shumë energji.

Jemi përmirësuar shumë edhe në fazën e mbrojtjes, qartësisht do të përmirësohemi më tej. Dy ndeshjet e fundit më lënë të qetë, ka besim të madh te skuadra. Edhe për aspektin fizik i kam komplimentuar djemtë. Skuadra po ecën mirë, kemi 8 fitore dhe 2 barazime. Është e qartë se jemi Interi, prandaj duhej të kishim 10 fitore, por duhet të kemi pasur parasysh se ka edhe kundërshtarë që quhen Arsenal, Napoli”.