Horoskopi i Brankos e enjte 7 nëntor 2024: Pasioni i Akrepit mund të kthehet në thikë me dy presa

Horoskopi i Brankos për të enjten e 7 Nëntorit flet për një qiell plot lëvizje astrale. Branko thotë se kjo ditë do të jetë vërtet intensive për të gjitha shenjat e horoskopit.

Fjalëkalimi? Peshorja. Planetët ofrojnë sfida dhe dhurata, por secilit prej jush do të jetë në dorë të balancojë realitetin me ëndrrat. Le të zbulojmë dashurinë, punën dhe shëndetin në noa.al.

Mos humbisni: Çift apo beqarë? Ky është horoskopi i dashurisë nga Branko, 6 deri 13 nëntor 2024

Lexoni edhe: Horoskopi i Dashurisë për çiftet dhe beqarët nga Paolo Fox: Për 6 deri më 13 nëntor 2024

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dashi, yjet po ju testojnë emocionalisht. Diçka mund t’ju bëjë të humbni qetësinë, por këtu qëndron sfida: zbutja e asaj energjie shpërthyese dhe përdorimi i saj për të ndërtuar, jo për të shkatërruar. Në punë, bëni kujdes që të mos bëni lëvizje impulsive: çdo veprim do të ketë pasoja afatgjata. Këshilla e Brankos : Mbani impulsivitetin tuaj dhe përpiquni të merrni disa frymë thellë përpara se të përgjigjeni. Do ta shihni se funksionon!

Demi (21 Prill – 20 Maj)

I dashur Dem, qielli ju fton të bëni pak mirmbajtje. Ju po grumbulloni energji negative që rëndojnë rrugën dhe shpirtin tuaj. Është koha e duhur për të hequr qafe inatet e vjetra dhe për t’u hapur ndaj perspektivave të reja. Sa i përket punës, gjërat do të ndryshojnë, ndaj bëhuni gati. Këshilla e Brankos : mos u rezistoni gjërave të reja. Disa transformime janë të nevojshme, edhe nëse ndonjëherë mund të duken të vështira për t’u pranuar.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, ju jeni një nga shenjat më fleksibël të zodiakut dhe sot do t’ju duhet ta provoni. Yjet sjellin ndryshime të papritura në ditën tuaj, veçanërisht në aspektin shoqëror. Mbani një mendje të hapur dhe përgatituni të përshtateni shpejt. Jo çdo person që takoni do të jetë miqësor, por çdo përvojë do të jetë një mësim. Këshilla e Brankos : Mos nxitoni të gjykoni situatat. Dëgjimi me kujdes do t’ju lejojë të përfitoni sa më shumë nga çdo ndërveprim.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Gaforre, yjet ju kërkojnë të bëni një zgjedhje. Jeni në një udhëkryq dhe vetëm ju mund të vendosni se cilin drejtim të merrni. Ka një çështje të pazgjidhur që vazhdon të shfaqet, por qielli të jep energji për ta përballuar. Emocionet do të jenë intensive, por do t’ju çojnë në një kuptim më të thellë të vetes. Këshilla e Brankos : Mos kini frikë të jeni të pambrojtur. Të tregosh anën tuaj emocionale është një akt fuqie, jo dobësie.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, ndiheni në qendër të vëmendjes dhe kjo nuk është asgjë e re! Megjithatë, qielli ju kujton të konsumoni energjinë tuaj. Protagonizmi i tepërt mund t’i lodhë ata që ju rrethojnë dhe ekziston rreziku që të dukeni egoistë. Në dashuri, bëni kujdes të mos prisni shumë. Këshilla e Brankos : mos harroni se fuqia e vërtetë është të dish të shkëlqesh pa lënë në hije të tjerët. Lërini hapësirë ​​edhe të tjerëve të shprehen.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha, kjo e enjte duke se është dita perfekte për tu organizuar dhe për të planifikuar diçka. Ju jeni në elementin tuaj dhe qielli ju jep një qartësi mendore që do t’ju lejojë të zgjidhni shumë probleme të vogla. Megjithatë, kini kujdes që të mos bëheni shumë kërkues: askush nuk është i përsosur, madje as ju! Këshilla e Brankos: Mësoni të hiqni dorë nga papërsosmëritë e vogla. Përqendrohuni te përparimi, jo te perfeksioni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

E dashura Peshore, qielli i sotëm ju fton të kërkoni ekuilibrin në marrëdhënie. Ka nga ata që mund të kërkojnë më shumë sesa mund të jepni, dhe kjo mund t’ju bëjë të ndiheni të mbingarkuar. Nuk keni nevojë t’i kënaqni të gjithë, përqendrohuni në atë se kush me të vërtetë meriton vëmendjen tuaj. Këshilla e Brankos : Bëni një hap prapa kur mendoni se gjërat po rëndojnë shumë. Vendose veten në radhë të parë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrep, pasioni juaj është forca juaj, por këtë të enjte mund të kthehet në një thikë me dy tehe. Ka një problem që e keni anashkaluar dhe që ka nevojë për vëmendjen tuaj sot. Mos i shpëtoni: përballeni situatën me gjithë vendosmërinë tuaj. Këshilla e Brankos : Mos lejoni që krenaria të shkatërrojë atë që keni ndërtuar. Ndonjëherë, njohja e gabimeve tuaja është hapi i parë drejt suksesit.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari, dëshironi aventura, por yjet ju kërkojnë të bëni kujdes. Është një ditë për të reflektuar dhe bërë plane, jo për të vepruar në mënyrë impulsive. Në frontin e marrëdhënieve, dikush mund të përpiqet t’ju testojë – mos e humbni qetësinë tuaj. Këshilla e Brankos : Përdorni mençurinë tuaj natyrale për të mos rënë në grackat e ditës. Jo gjithçka është ashtu siç duket.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, dita e enjte pritet të jetë mjaft intensive, por qielli ju inkurajon të ruani kontrollin. Diçka mund t’ju prishë planet, por ju keni forcën për të përballuar çdo sfidë. Në punë jo gjithçka do shkojë sipas planit, por përkushtimi juaj do të sjellë rezultate. Këshilla e Brankos : Mos u trego shumë i ashpër me veten. Çdo hap përpara është një sukses, edhe kur duket i vogël.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Yjet ju kërkojnë të hapeni me të tjerët. Ju jeni të njohur për shpirtin tuaj të pavarur, por qielli ju fton të lini vend për lidhje autentike. Dikush mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj dhe ofrimi i mbështetjes suaj do t’ju pasurojë. Këshilla e Brankos: Mos harroni rëndësinë e marrëdhënieve. Edhe ju keni nevojë për të tjerët, edhe nëse nuk e kuptoni gjithmonë këtë.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Ndjeshmëria juaj do të jetë në dozë të lartë këtë të enjte 7 dhe kjo mund t’ju bëjë të ndiheni pak të mbingarkuar. Merrni kohë për veten tuaj, nuk keni nevojë të kaloni gjithçka vetëm. Në punë, përpiquni të qëndroni të fokusuar: detajet do të bëjnë diferencën. Këshilla e Brankos: mos e humbni lidhjen me realitetin. Ëndërroni larg, por mbajeni gjithmonë njërën këmbë fort në tokë. /noa.al