Musk entuziast për fitoren e Trump: ‘Profecia u përmbush. E ardhmja do të jetë flakë’!

SHBA- Presidenti i ri i Amerikës mund të mos jetë zgjedhur ende, por rezultatet e deritanishme tregojnë për një rikthim të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Një nga aleatët e tij kryesorë, miliarderi Elon Musk, e ka shpallur herët fitoren e kandidatit republikan në Twitter me postime të vazhdueshme në Twitter, teksa duket se po i shijon rezultatet të cilat nxjerrin fitues Trump.

Musk postoi një meme që shfaq atë brenda Zyrës së Shtëpisë së Bardhë duke mbajtur një lavaman. Krah fotos ai ka vendosur shkrimin: "Let that sink in".

Ndërkohë, ai bëri të ditur se ka patur një rekord trafiku në historinë e Twitter. Në një tjetër postim në Twitter, ai ka shkruar se e ardhmja do të jetë e nxehtë dhe postimin e ka shoqëruar me një foto të tij me Trump.

Ai gjithashtu postoi sërish një twit ku shkroi se Amerika është një komb njerëzish që krijojnë. Ai më tej shtoi se së shpejti ata do të jenë të lirë të krijojnë.

Musk ka publikuar edhe përqindjen e fitores 69.9% për Trump duke shkruar se profecia është përmbushur. Musk i dha më shumë se 130 milionë dollarë republikanëve për të votuar Trump. Dhe këto rezultate janë një "fitore" edhe për Musk.