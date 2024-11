Kur dhe si do të numërohen votat në zgjedhjet amerikane? Ja çfarë mund të ngadalësojë procesin

Rezultatet e zgjedhjeve nuk do të jenë zyrtare derisa votat të numërohen dhe verifikohen, të cilat mund të duhen ditë për t’u përfunduar plotësisht në disa raste. Në shtetet e fushëbetejës, procesi do të shqyrtohet shumë. Trump tashmë po vë në dyshim besueshmërinë e shumë prej proceseve të tyre të votimit.

Ja çfarë duhet të dini për votimin në 2024.

Kur fillon numërimi i votave dhe sa kohë do të zgjasë? Votimet e para do të fillojnë të mbyllen në orën 23:00 me orën vendase të martën, por numërimi i votave do të shtrihet shumë përtej asaj kohe. Në shumicën e rasteve, mund të duhen javë për të arritur një numër zyrtar, pjesërisht për shkak të rregullave shtetërore.

Kush e bën numërimin? Numërimi, gjithashtu, ndryshon nga vendi në vend dhe varet nga pajisjet e përdorura. Disa qarqe “fusin” fletëvotimet në skanerë, ndërsa të tjerë mund të përdorin sisteme me ekran me prekje ose pajisje për shënimin e fletëvotimeve për të regjistruar votat.

Çfarë mund të ngadalësojë procesin?

Numërimi mund të ngadalësohet nga ndërprerjet, sfidat ligjore ose ndërlikimet rreth fletëvotimeve të përkohshme. Tashmë janë ngritur një sërë sfidash ligjore.

Kur do të bëhej rinumërimi? Çdo shtet ka procedurën e vet për rinumërimet dhe çfarë mund t’i shkaktojë ato. Në shtetet e fushëbetejës së Pensilvanisë dhe Miçiganit, rinumërimet ndodhin automatikisht kur numri i votave të marra nga secili kandidat është veçanërisht i afërt.