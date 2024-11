Horoskopi javor i Paolo Fox nga 4 deri në 10 nëntor 2024 për të 12 shenjat. Pse Luani është shenja e javës!

Horoskopi javor i Paolo Fox nga data 4 deri në 10 nëntor 2024 premton të jetë interesant, veçanërisht për ata që do të jenë në gjendje të mirëpresin ndryshimet. Lexoni më shumë në zbardhjen e mëposhtme që sjell noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Dashi i dashur, këtë javë energjitë janë gati të shpërthejnë. Jeni plot iniciativë, por kujdes mos e teproni me impulsivitetin. Marsi ju jep forcë dhe kurajo, por nuk ju justifikon nëse i trajtoni të tjerët me shumë furi. Mundohuni të dëgjoni më shumë dhe ngadalësoni, veçanërisht në punë. Dashuri? Surpriza të ëmbla vijnë për çiftet. Beqare? Jini të hapur ndaj njohjeve të reja, ato mund t’ju befasojnë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Demi, për ju horoskopi javor flet për sfida emocionale. Ka një atmosferë ndryshimi dhe ju, le ta pranojmë, jeni pak rezistent. Por, nëse mund të hiqni dorë nga zakonet e vjetra, do të zbuloni se do të hapen rrugë të reja për ju, veçanërisht në frontin personal. Në dashuri këshilla është të mos ngecesh në të shkuarën. Është koha për të parë përpara, mos qëndroni të lidhur me atë që nuk ju shërben më.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Binjakët, horoskopi i javës ju sugjeron të vendosni rregull në jetën tuaj. Jeni gjithmonë plot projekte dhe ide, por ndonjëherë duhet të ndaleni dhe të reflektoni. Kjo javë ju fton t’i kushtoni më shumë kohë vetes, gjithashtu për të kuptuar se kush me të vërtetë meriton të jetë pranë jush. Në punë yjet janë të favorshëm, por kujdes që të mos shpenzoni energji për një mijë aktivitete. Në dashuri, një dialog i sinqertë mund të zgjidhë disa keqkuptime.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

I dashur Gaforre, horoskopi juaj javor flet për introspeksionin. Ju ndjeni nevojën për t’u qartësuar brenda vetes dhe për t’u rilidhur me emocionet tuaja. Java nga 4 deri në 10 nëntor është perfekte për të hequr qafe inatet e vjetra. Nëse jeni çift, kushtojuni momenteve të intimitetit dhe përpiquni të forconi bashkëfajësinë. Beqare? Mund të keni një takim interesant, veçanërisht nëse jeni gati për t’u larguar.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Luani, ju jeni shenja e javës! Horoskopi javor ju sheh si protagonistë sajë një Marsi të prirur për mirë. Jeni plot energji dhe pasion, gati për të pushtuar botën. Por kini kujdes: mos e ngatërroni forcën me arrogancën. Në dashuri, yjet ju japin momente bashkëpunimi intensiv. Për ata që janë beqarë, kjo është një kohë e mirë për të njohur njerëz të rinj. Në punë, përpiquni të shmangni konfliktet e panevojshme: suksesi do të vijë, por me durim.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëresha, këtë javë yjet ju ftojnë t’i merrni gjërat më lehtë. Duhet të bëni një pushim dhe të relaksoheni. Ndonjëherë perfeksionizmi ju bën të stresoheni shumë, por këtë javë është e rëndësishme të kujdeseni për veten. Në planin e dashurisë, përpiquni ta dëgjoni më shumë partnerin dhe mos u bëni shumë kritikë. Beqarë? Hapeni veten ndaj gjërave të reja pa shumë skema e strategji.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Peshorja, horoskopi juaj i javës fokusohet në temën e ekuilibrit, fushën tuaj të preferuar. A ka diçka që po ju heq qetësinë? Ndoshta është koha për të bërë disa rregullime. Këtë javë përpiquni të merrni vendime të rëndësishme, veçanërisht në vendin e punës. Në dashuri, yjet ju këshillojnë të mos keni frikë të shprehni atë që ndjeni. Sinqeriteti do t’ju ndihmojë të forconi lidhjet.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Akrep, ju jeni në mes të valës energjike dhe horoskopi javor vetëm konfirmon energjinë tuaj. Po përjetoni një moment transformimi dhe yjet po ju shtyjnë të bëni zgjedhje të guximshme. Në dashuri, lëreni veten të udhëhiqeni nga intuita dhe përpiquni të dëgjoni zemrën tuaj pa frikë. Nëse jeni beqarë, kjo është java e përsosur për të krijuar njohje të reja. Në punë përgatituni për disa ndryshime: do jetë pozitive.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

I dashur Shigjetar, këtë javë horoskopi ju shtyn të eksploroni perspektiva të reja. Ju dëshironi diçka të re dhe një pushim nga rutina, dhe yjet janë gati t’ju mbështesin. Në dashuri është koha për të rinovuar lidhjen në çift me eksperienca të ndryshme dhe stimuluese. Beqare? Jini të hapur: mund të keni takime të papritura. Në punë, mbani një sy në mundësitë që ju vijnë.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjapi, horoskopi javor ju fton të jeni më fleksibël. E dimë që ju pëlqen kontrolli, por ndonjëherë është e rëndësishme të lini vend për të papriturat. Këtë javë përpiquni të relaksoheni dhe të mos jeni shumë të ngurtë. Në dashuri nëse jeni çift shmangni diskutimet e panevojshme dhe përpiquni të jeni më të kuptueshëm. Për beqarët, një i njohur i vjetër mund të trokasë sërish në derë.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori, këtë javë horoskopi juaj ju fton të reflektoni për projektet tuaja të ardhshme. Jeni gjithmonë të orientuar drejt ndryshimit, por është e rëndësishme të bëni zgjedhje të menduara. Në dashuri ka një dëshirë për stabilitet, ndaj mundohuni të gjeni një ekuilibër. Nëse jeni beqarë, një takim i papritur mund t’ju habisë. Në punë yjet ju këshillojnë të mos tregoheni shumë impulsivë dhe të vlerësoni me kujdes veprimet tuaja.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit, horoskopi javor flet për intuitë në kapjen e gjërave. Jeni në një periudhë ndjeshmërie të madhe dhe këtë javë yjet ju ftojnë të ndiqni zemrën tuaj. Në dashuri, këshilla është të lini veten të shkojë pa shumë frikë: dashuria e vërtetë kërkon besim. Në punë, intuitat tuaja mund t’ju çojnë në rrugë të papritura, ndaj mos kini frikë të ëndërroni të mëdha.

