Monza-Milan, flet Galliani: 45 vite më parë takova Berlusconin. Hyra me këmbë tek ai, dola duke fluturuar

Ky është një përvjetor i rëndësishëm për Adriano Gallianin. Drejtuesi i lartë i Monza, pikërisht 45 vite më parë (më 1 nëntor 1979), takoi për herë të parë Silvio Berlusconin, duke i lënë kështu vendin një sinergjie të papërsëritshme në futboll.

Historinë e lavdishme e bënë me Milanin, më pas ngjitën edhe klubin brianza në Serie A. "Asokohe isha një sipërmarrës, sekretarja ime më njoftoi se Silvio Berlusconi, të cilin nuk e njihja, më kishte ftuar për darkë në shtëpinë e vet në Arcore, – kujton Galliani. – U prezantova me një nga partnerët e mi, Aurelio Cazzaniga.

Në atë darkë ishte i pranishëm edhe Fedele Confalonieri. Me një qartësi të pabesueshme, Berlusconi më shpjegoi se kishte ndërmend të krijonte tri rrjete televizive kombëtare. Unë thashë po, pa ditur asgjë.

Duke kaluar te kompania ime, ai më tha se do të blinte 50% të ‘Industrial Electronics’. Atëherë isha 43 vjeç, pikërisht aty filloi aventura jonë e madhe. Kur shkova për ta takuar, hyra në Arcore me këmbë, pastaj dola duke fluturuar. Silvio kishte një aftësi të jashtëzakonshme për të motivuar. Ai ishte ‘Guardiola e sipërmarrësve’, me të vërtetë shumë më i mirë se Pep i futbollit.