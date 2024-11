Nesta kundër së shkuarës së lavdishme: Ndaj Milanit duhet guxim, Leao mund të dëmtojë këdo

Pas humbjes ndaj Atalantës në Bergamo, Monza do të përballet sonte me Milanin në stadiumin “U-Power”. Një tjetër lojë e vështirë për skuadrën e Alessandro Nesta, i cili si futbollist me klubin e presidentit Silvio Berlusconi fitoi gjithçka që kishte për të fituar.

Tashmë, synimi kryesor është të sigurojë mbijetesën me Monza. Në konferencën për shtyp, ish-mbrojtësi kuqezi nënvizoi: “Do të luaj kundër Milanit, të shkuarës sime si futbollist. Natyrisht, emocionet janë të paevitueshme.

Nuk kam qenë në shumë ekipe në karrierën time, ndaj është gjithmonë kënaqësi të takoj Milanin dhe Lazion. Rafael Leao? Kur ndez, e merr përpara Milanin, mund të dëmtojë këdo.

Këtë kampionat mendoj se nuk e kemi parë ende Leaon e vërtetë, në 100% të tij. Sidoqoftë, Milani ka kaq shumë lojtarë, nuk varet vetëm nga portugezi”.