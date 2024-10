Iu besua drejtimi i Manchester United, ja letra publike që ka Ruud van Nistelrooy për tifozët

Gjatë verës u thirr për të ndihmuar Ten Hag në stafin teknik të Manchester United. Tashmë, me shkarkimin e trajnerit holandez në fillim të kësaj jave, ish-sulmuesi i shquar i “Djajve të Kuq” ka marrë përsipër rolin e “njeriut të krizës”.

E thënë ndryshe, atë të trajnerit të përkohshëm, në pritje të caktimit të pasuesit të Ten Hag. Fjala është për Ruud van Nistelrooy, i cili ka kërkuar mbështetje në këtë detyrë të re, edhe pse të përkohshme, nga tifozët e Manchester United. Ja letra e tij publike për mbështetësit e zjarrtë të “Old Trafford”:

“Siç jam i sigurt që të gjithë mund ta imagjinojnë, po i shkruaj këto radhë me një sasi të madhe emocionesh të përziera. Erik ten Hag më ktheu te Manchester United në verë dhe, ndërsa kam qenë vetëm disa muaj si pjesë e stafit teknik këtu, do t’i jem gjithmonë mirënjohës që më dha mundësinë. Jam i pikëlluar që e shoh atë të largohet.

Edhe mbi baza të përkohshme, është një nder i madh ta drejtoj skuadrën që e dua aq fort. Për sa kohë më kërkohet ta bëj këtë, do të jap gjithçka. Mund t’ju premtoj se do të vazhdoj të jap gjithçka, në çfarëdo kapaciteti, do të përpiqem t’i rregulloj gjërat në skuadrën tonë.

Pavarësisht rezultateve të këtij sezoni, më pëlqen të kthehem në ‘Old Trafford’ dhe të punoj me ekipin e stafin çdo ditë. Ne e kemi parë potencialin e skuadrës ndonjëherë këtë sezon, por qartësisht dhe mjaft shpesh. Tani është koha që të gjithë në klub të punojnë së bashku, të japin gjithçka dhe të kthejmë në rrugën e duhur sezonin, sepse jemi ende në kohë”.