Imitojnë ‘Casa del Papel’, dy shqiptarë tentojnë të vjedhin kompaninë e shitjes së arit në Spanjë

SPANJA- Policia Kombëtare dhe ajo Bashkiake në Spanjë arrestuan pesë persona në mes të një tentative grabitjeje të një kompanie të shitjes së arit në lagjen Salamanca. Mediat e huaja shkruajnë se një biznes që përveç mineraleve kishte në magazinën e tij metale të çmuara, monedha dhe sende të tjera me vlerë të madhe.

Gjithashtu bëhet me dije se me të mbërritur në vendngjarje agjentët kanë vëzhguar sesi grupi kriminal kishte bërë një vrimë, nga godina e pasme e biznesit me diametër mbi 60 centimetra. Prej aty kishin hyrë në katin e sipërm të pallatit.

Autorët e krimit të cilët u kapën ishin të veshur me gatera, kapele dhe doreza. Ata kanë pasur edhe një automjet të parkuar në zonë, brenda të cilit kanë gjetur materiale për lakimin e targave, të cilat me siguri janë vjedhur. Të arrestuarit janë nga 45 deri në 30-vjeç, dy prej tyre janë shqiptarë dhe tre të tjerët spanjollë.