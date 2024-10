Përplasen tre makina në aksin Lezhë-Shkodër, ka të plagosur, mes tyre një grua shtatzënë

Lezhë- Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm (21 Tetor).

Ngjarja u regjistrua në aksin rrugor kombëtar Lezhë-Shkodër, pranë kryqëzimit të fshatit Gocaj.

Policia vendore tha se janë përplasur tre automjete dhe kanë mbetur të plagosur burrë e grua, kjo e fundit shtatzënë. Ata janë dërguar drejt spitalit.

Policia e cila ka mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes, ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti.

Dëmet e shkaktuara nga përplasja e mjeteve janë të konsiderueshme.

Lezhë/Informacion paraprak

Rreth orës 08:00, në aksin rrugor “Lezhë-Shkodër”, automjeti me drejtues shtetasin S. T. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin M. B. dhe me automjetin me drejtues shtetasin M. G.

Si pasojë janë dëmtuar shtetasi M. G. dhe pasagjerja në automjetin e shtetasit M. B., shtetasja E. B., të cilët janë transportuar në spital, për ndihmë mjekësore, dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.