Vuçiç bisedë telefonike me Putin: Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Rusisë!

SERBI- Presidenti serb, Aleksandar Vuçiç ditën e sotme ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. duhet theksuar se kjo është biseda e parë mes dy liderëve në 2.5 vjet.

“Falënderova veçanërisht presidentin Putin që siguroi se Rusia do të furnizojë sasi të mjaftueshme gazi për Serbinë këtë dimër”, tha Vuçiç në një video-mesazh të postuar në rrjetet sociale.

Ai theksoi se Serbia, edhe pse një kandidate për anëtarësim në BE, nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj për të mos vendosur sanksione ndaj Rusisë pas pushtimit të Ukrainës. Megjithatë, pas pushtimit të Ukrainës, Serbia dënoi shkeljen e integritetit territorial të Ukrainës dhe Vuçiç kishte bisedime të kufizuara dypalëshe me Putinin.

Gjatë bisedës së parë të drejtpërdrejtë telefonike me Putinin që nga maji 2022, Vuçiç përsëriti se Serbia nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj, kështu që do të vendosë sanksione kundër Rusisë.

“Serbia nuk do të vendosë sanksione ndaj Federatës Ruse. Kjo nuk do të ndryshojë”, tha Vuçiç.

Nga ana e tij, Kremlini tha në një deklaratë për shtyp se të dy liderët shprehën kënaqësinë e tyre për nivelin e marrëdhënieve dypalëshe, të cilat bazohen në “tokë të përbashkët, intelektuale, kulturore dhe historike”.

“U diskutua edhe për situatën në Ukrainë. Vladimir Putin shprehu vlerësimin e tij për zhvillimin e operacionit special ushtarak”, thuhet në njoftimin për shtyp.

Ky komunikim u zhvillua në kohën kur Rusia pret një përgjigje zyrtare ndaj ftesës së Putinit drejtuar Vuçiçit për të marrë pjesë në Samitin e Brics në Kazan nga 22 deri më 24 tetor. Arsyeja zyrtare e bisedës telefonike mes Vuçiçit dhe Putinit ishte festimi i sotëm në Beograd i 80-vjetorit të çlirimit nga pushtimi gjerman gjatë Luftës së Dytë Botërore.