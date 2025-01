Berisha: Ja kush e porositi vrasjen e Ervis Martinajt?

Ish-kryeministri Sali Berisha, aktualisht kreu i PD, gjatë një interviste për “Quo Vadis” të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, hodhi akuza të forta në drejtim të kryeministrit Edi Rama dhe mazhorancës.

Sipas tij në përgjimet e Encro Chat kanë dalë emra të zyrtarëve më të alrtë të vendit që bisedojnë me krimin e akuzuar.

“Vetëm maja e ajsbergut ka dalë dhe del se Taulant Balla, Edi Rama janë të lidhur me vrasës, me trafikantë, akuzohen për vrasje, për porosi vrasjes, për trafiqe. Është jetike që të zbardhet e vërteta e lidhjes së politikës me krimin”, tha Berisha.

Po ashtu ish-kreu i qeverisë ka folur dhe për fatin e Ervis Martinajt, ku deklaroi se e kanë vrarë. Madje ish-kryeminsitri berisha drejtoi gishtin nga kreu i qeverisë, duke thënë se ëhstë Edi Rama ai i cili ka porositur vrasjen e Martinajt.

“Ju e patë publikimin e fundit të gazetarit Elton Qyno, i cili faktonte nga bisedat e bëra midis bandave se porositësi i vrasjes së Ervis Martinajt ishte vetë Rama. “E ke politike”, i thoshte Bajraj Ervis Martinajt dhe ky i thoshte se “partia jote po më dënon. Pasi Rama e paralajmëroi se ta dimë targën dhe ta do merrem personalisht, Rama angazhoi policinë mbase si ekzekutorë, mbase kanë qenë banditë. Ai u nda në fund me një oficer politie. Kemi të bëjmë me një vrasje shtetërore, ekstraligjore, ekstrakushtetuese”, dekalroi Berisha.