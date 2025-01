Inteligjenca artificiale parashikon se kush do ta fitojë Kupën e Botës deri në vitin 2062

Inteligjenca artificiale përdoret shpesh për të bërë parashikime mbi të ardhmen. Në këto ditë angazhimesh të kombëtareve, Chat GPT u pyet për fituesit e Kupës së Botës deri në vitin 2062. Në parashikimet e bëra, Nigeria do të jetë kombëtarja e parë afrikane që do ta fitojë Kupën e Botës.

Nuk mungojnë surprizat, sepse në bazë të parashikimeve do të ketë një performancë të përsëritur nga Argjentina në vitin 2026, pra në edicionin e ardhshëm, dhe vetëm në vitin 2058 kombëtarja e parë afrikane do ta ngrejë trofeun e lakmuar.

Bazuar në atë që ka parashikuar Chat GPT, Kupa e Botës 2026, e cila do të mbahet në Kanada-Meksikë-SHBA pas dy vitesh, do të fitohet përsëri nga “Seleccìon”. Nëse do të ndodhte me të vërtetë, do të ishte një rikonfirmim i bujshëm nga Argjentina dhe, në këtë pikë, ka edhe më shumë kuriozitet për të kuptuar nëse do të jetë Lionel Messi ende aktiv me kombëtaren e tij. Katër vite më vonë, më 2030, duhet të jetë radha e Brazilit.

Seleçao do t’iu përgjigjej rivalëve të vjetër dhe do të kthehej për ta fituar Kupën e Botës 28 vite më vonë (suksesi i fundit më 2002 në Kore dhe Japoni). Në vazhdimësi, pas rikthimit të kombëtares braziliane në “çatinë” e botës, nga viti 2034 deri më 2050 do të fitonin Franca, Gjermania, Spanja, Anglia dhe Holanda.

Sipas këtij parashikimi, Botërori duhet të kthehet në Itali në vitin 2054. Nëse do të ndodhte kështu, kombëtarja axurre do të fitonte titullin e pestë në historinë e saj, 48 vite pas suksesit të fundit, më 2006.

Surpriza e madhe do të vijë në vitin 2058, kur kombëtarja e parë afrikane do të ulet në fronin e botës: Nigeria. Parashikimet përfundojnë me Argjentinë që fiton titullin e saj të pestë më 2062.

Parashikimet e Chat GPT për fituesit e Kupës së Botës nga viti 2026 deri më 2062:

2026: Argjentina

2030: Brazili

2034: Franca

2038: Gjermania

2042: Spanja

2046: Anglia

2050: Holanda

2054: Italia

2058: Nigeria

2062: Argjentina