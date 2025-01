Ardiani i përplas ish-vjehrrit tradhtinë e së bijës: Më fiku telefonin, erdhi në darkë

Më 22 shtator, në seancën e “Shihemi në Gjyq”, Florenca deklaroi se ish-burri e ka akuzuar për tradhti. Në atë seancë të rubrikës të së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan pati edhe një lidhje telefonike me Ardianin, ish-bashkëshortin e saj.

Në atë telefonatë, Ardiani i pranoi dyshimet e tij të tradhtisë. Më poshtë gjendet një fragment nga ajo bisedë.

Ardian: Florenca kohët e fundit kur u ndava unë, se unë e kam kapur Florencën edhe kur ka qenë e fejuar, ia kam falur.

Ardit Gjebrea: E ke kapur?

Ardian: Kohët e fundit kur filluam për divorc, jo ikte dhe na hyri përçarja, na hyri një grindje e keqe.

Pas asaj puntate duke dëgjuar gjithçka është thënë, akuzat për familjen e tij, dhunën dhe pretendimet për atësinë, Ardiani ka kërkuar të përballet me Florencën. Kjo e fundit nuk ka ardhur dhe në mungesë të saj është paraqitur i ati, Nazifi që do të dëgjojë edhe versionin e ish-dhëndrit.

Ardiani tregon një episod kur ai ka dyshuar se Florenca e tradhtonte, duke ruajtur edhe koherencën me deklaratën e tij në puntatën e 22 shtatorit.

Ardian: Historia ime që jam shkëputur nga znj. Florenca, kishim një vit para se të ndaheshim, na hyri përçarja shumë. Ajo mamaja e saj më ka futur shumë xixa mua, “mos e dëgjo Ardianin, po s’të pëlqeu më Ardiani ti gjen burrë tjetër, të gjen mamaja” i thoshte ajo, jam zënë. Iku ajo. I thashë mblidh mendjen se po shkatërrohemi, o mua, o mamanë. “Nuk të pyes, nuk të bëj”. Ikte e vinte, i dhashë fund. Atë ditë unë kam punuar se kam punuar edhe taksixhi.

Nazif: Sherrin ta ka futur motra jote ty.

Ardian: Kam punuar taksixhi, ka qenë ditë e diel.

Ardit Gjebrea: Kush?

Ardian: Unë, unë kam punuar taksixhi. I kam thënë nuses do të dalësh sot se bëhet pazar të dielave si zakonisht në Prrenjas, tha “nuk dal, ti ik puno dhe hajde”. Ndenja dy orë në Prrenjas, më ka marrë djali në telefon, më ka thënë” kur të vish o babi më bjer diçka për të ngrënë, çokollata”, këto gjërat, si çdo fëmijë. Vajta në shtëpi, shikoj këta të shtëpisë që rrinin në shkallë. E putha çunin, ia dhashë ato, thashë hë se është shpejt, do të pi një kafe me të shtëpisë. Shikoj unë nëpër shtëpim nuk po e shikoja. Baba, i thashë, ku është ajo? “S’e di”, tha, “nuk iku me ty në Prrenjas?”, se nga ajo që punoja taksixhi. Jo, s’ka shans. E mora në telefon, ku je, “në Prrenjas”, me kë, “me mamanë”. Vajta në Prrenjas, më tha “jam në Qukës”. Në Qukës i kam vajtur, ma ka fikur telefonin dhe kam marrë këtë burrin, e shikon këtë burrin, e kam marrë në telefon unë, i kam thënë ku e ke vajzën? “Ku di gjë unë, ti e pate në krevat”, më ka thënë mua. S’dinte gjë ai, nuk i vë faj. Nuk dinte gjë. Si ai muhabet, ma fiku telefonin, e kam mbyllur makinën atë ditë, jam mërzitur z. Ardit jashtë mase. Më ka ardhur në orën 6 të darkës.

Eni Çobani: Domethënë, ti dyshoje për Florencën?

Ardian: Asnjëherë. Atë ditë kam dyshuar për Florencën, më përpara jo. Asnjëherë për Florencën. Atë ditë kam dyshuar se po e shikoja që me mua u ftoh Florenca dhe atë ditë kur ma ka fitur telefonin thashë kjo më tradhton që s’e kap dot në asnjë vend. E kam marrë të atin në telefon, i kam thënë hajde të sqarohemi. Zotëria më vjen në shtëpi atë ditë…

Nazif: Nuk janë të vërteta asnjë.

Ardian: Një sekondë të të sqaroj unë, pastaj sqaro ti se ke dhe ti të drejtën tënde.

Nazif: Ç’të më sqarosh mua ti?

Ardian: Ka ardhur zotëria në shtëpi, jo të vijë si njerëz e ta sqarojmë ore si është gjendja, por më vete te policia e Prrenjasit. I thotë “z. Ardian Beqo ka dhunuar gocën time”, me furgon zotëria më vjen te shtëpia mua! Unë s’dija gjë