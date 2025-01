Klopp ‘bëhet me krahë’, braktis pushimet. Ja detyra e re dhe krejt e papritur e trajnerit gjerman

Trajneri gjerman, Jürgen Klopp, është emëruar kreu i futbollit botëror për “Red Bull”. Këtë lajm e bëri të ditur vetë kompania në fjalën mëngjesin e sotëm. Kjo do të jetë puna e tij të parë që nga largimi prej Liverpool-it, në qershor të këtij viti. “Red Bull” është pronar i disa klubeve të futbollit, duke përfshirë skuadrën e Bundesligës, RB Leipzig, si dhe Salzburg, New York, Bragantino.

Ish-trajneri i Liverpool, Borussia Dortmund dhe Mainz do të ofrojë vizion e tij strategjik, do të mbështesë skautingun dhe zhvillojë trajnerët e klubeve nën ombrellën e “Red Bull”. Trajneri 57-vjeçar gjerman u largua nga Liverpool-i pasi kishte fituar një Ligë të Kampionëve dhe një Premier League, mes të tjerash, që nga bashkimi me “Reds” në vitin 2015.

Klopp, i cili përfundoi një periudhë të suksesshme 9-vjeçare në “Anfield”, do ta startojë punën e re më 1 janar 2025. Vetëm një javë pas marrjes së urdhrit më të lartë qytetar të Gjermanisë, ku Klopp u prit me shumë adhurim, ky lajm vjen si e papritur e madhe.

Vendimi i Klopp për të marrë këtë detyrë është një surprizë, jo vetëm sepse vjen vetëm 4 muaj pasi mori pushimet (e deklaruara prej vetë atij 1-vjeçare, së paku). Ndërsa 57-vjeçari është i famshëm për faktin se shërben si imazhi i shumë markave, karrierën si trajner e kaloi me klube tradicionale, që janë në kundërshtim me gjithçka që përfaqëson “Red Bull”.

Pra, lajmi ka të ngjarë t’i shqetësojë fansat e tij. Pavarësisht se është një tradicionalist, Klopp ka folur në favor të Red Bull” më pare. Kjo punë e re mund të shihet si urë drejt marrjes së detyrës së trajnerit të Gjermanisë në të ardhmen.

“Unë i di kritikat ndaj Red Bull në futboll, edhe unë jam gjithashtu i tillë, por nuk mendoj se RB Leipzig i ka hequr asgjë një klubi tradicional. Përkundrazi, ata kanë ndjekur një rrugë të re, – tha dikur Klopp. – E gjithë qasja është ide futbolli, jo ide parash”.

Për marrjen e kësaj detyre të re, trajneri gjerman tha në një deklaratë: “Pas pothuajse 25 vitesh në fushë, nuk mund të isha më i emocionuar për t’u përfshirë në një projekt si ky. Roli mund të ketë ndryshuar, por pasioni im për futbollin dhe njerëzit që e bëjnë atë nuk ka ndryshuar.

Duke iu bashkuar ‘Red Bull’-it në nivel global, dua të zhvilloj, përmirësoj dhe mbështes talentin e jashtëzakonshëm të futbollit që kemi në dispozicion. Ka shumë mënyra se si ne mund ta bëjmë këtë; nga përdorimi i njohurive dhe përvojës elitare që zotëron ‘Red Bull’ deri te të mësuarit nga sportet e tjera dhe industri të tjera.

Së bashku mund të zbulojmë se çfarë është e mundur. E shoh rolin tim kryesisht si një mentor për trajnerët dhe menaxhmentin e klubeve të ‘Red Bull’, por në fund të fundit jam pjesë e një organizate unike, inovative dhe me shikim përpara. Siç thashë, kjo nuk mund të më emociononte më shumë”.