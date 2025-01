Kroos, i lumtur me ‘pensionimin’ nga futbolli: Në gusht shkova për herë të parë në jetën time me pushime

Gjatë një bisede të gjatë me tenistin Zverev, ish-mesfushori 34-vjeçar Toni Kroos foli për karrierën e tij: "Gjithmonë kam dashur të arrij nivelin më të lartë. Kam luajtur me shumë lojtarë të nivelit të lartë, por pak kanë arritur deri në majë. Udhëtimet e vazhdueshme dhe largësia nga familja më kanë lodhur me kalimin e viteve. Tani kam kohë të lirë, dërgoj fëmijët në shkollë, shkoj në shtëpi dhe jo për t’u stërvitur”.

Për CR7 ai tha: "Ronaldo ishte aty kur mbërrita në seancën e parë stërvitore te Real Madridi. Ai ishte akoma duke luajtur kur u largova. Të gjithë duam të fitojmë tituj dhe të shënojmë gola, por për Ronaldon shënimi i golave ​​ishte një varësi pozitive. Unë guxoj të them se pikërisht këtë varësi e ka marrë me vete edhe në Arabinë Saudite”.

Për vizitat e tij në “Valdebebas”: “Nuk e di nëse Ancelottit i pëlqen shumë, por është e vërtetë, shkoj atje herë pas here. I them me shaka trajnerit se dua t’i bashkohem grupit. Në fakt ekziston rreziku që Carlo të më thotë: Tani qëndro këtu. Për momentin nuk më pëlqen të stërvis të rriturit, do të hap një akademi për të rinjtë në Madrid”.

Për suksesin e vazhdueshëm të Real Madridit: "Ne gjithmonë na është dashur të zëvendësojmë shumë lojtarë cilësor, por në atë kohë tashmë ishte gati një lojtar i ri. Njëri ingranazh aktivizonte tjetrin. Nuk janë vetëm këmbët me rëndësi në futboll, por edhe ajo që keni në kokë".