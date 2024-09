Papa Francesku flet për teknologjinë: Por*nografia në internet është vendi i djallit!

Gjatë audiencës së përgjithshme këtë të mërkurë, Papa Françesku foli rreth figurës së djallit.

“Sot ne jemi dëshmitarë të një fenomeni të çuditshëm në lidhje me djallin. Në një nivel të caktuar kulturor, besohet se ai thjesht nuk ekziston. Do të ishte një simbol i pavetëdijes kolektive, ose i tjetërsimit, me pak fjalë, një metaforë”.

Ai vazhdoi, duke cituar Charles Baudelaire: “Por dinakëria më e madhe e djallit është t’i bëjë njerëzit të besojnë se ai nuk ekziston, siç ka shkruar dikush”.

Megjithatë, Papa nënvizoi: “Bota jonë teknologjike është plot me magjistarë, okultizëm, spiritualizëm, astrologë, shitës faturash dhe amuletesh dhe për fat të keq sekte aktuale satanike. Dhe nëse je supersticioz, në mënyrë të pandërgjegjshme po flet me djallin. Nuk i flet djallit”.

“Pornografia në internet është vendi i djallit. Teknologjia moderne, përveç shumë burimeve pozitive që duhen vlerësuar, ofron edhe mjete të panumërta për t’i dhënë mundësi djallit, dhe shumë bien në të. Mendoni për pornografinë në internet, pas së cilës ka një treg të lulëzuar. Ne të gjithë e dimë, është djalli në këtë punë. Ky është një fenomen shumë i përhapur, nga i cili të krishterët duhet të ruhen me kujdes dhe të cilin ata duhet ta refuzojnë me forcë. Çdo telefon celular ka akses në këtë brutalitet”, shtoi Papa.