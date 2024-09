Surprizon Berisha: Nëse fitoj zgjedhjet e 2025, kryeministri do të jetë ai që fiton me referendum popullor

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka shuar kureshtjen e opinionit në lidhje me drejtimin e fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme 2025 dhe se çfarë ndodh nëse ai fiton zgjedhjet dhe kush do ta drejtojë vendin.

"Fitorja e PD dhe koalicionit do të shoqërohet me një referendum për kryeministrin e ardhshëm, pavarësisht se Sali Berisha është arkitekti i fitores…

Do të pyeten qytetarët, ftoj cilindo që dëshiron të sfidojë Sali Berishën me votën e qytetarëve për kryeministër. Një risi moderne, modernissima. Kjo në funksionimin e një opozite", tha z.Berisha sonte gjatë intervistës në ‘Opinion’.

Sali Berisha tha se Partia Demokratike do ketë një grup qendror i cili do të komunikojë vazhdimisht me të përgjatë fushatës elektorale.

Pyetje: Zoti Berisha, ju jeni deputet, por mbi të gjitha kryetar i PD. Ju duhet të drejtoni fushatën dhe për këtë duhet të lëvizni i lirë në të gjithë territorin. Si do realizohet kjo gjë?

Berisha: E gjithë beteja që është bërë gjer sot është bërë pikërisht që të largojnë Sali Berishën si kryetar i PD. Është shumë e njohur, nga viti 2021 deri sot. Mirëpo kjo jo vetëm e ktheu Sali Berishën në krye të PD, por e saldoi në krye të PD.

Pyetje: Po nëse gjykata nuk e pranon, a do ketë një drejtues tjetër fushate të deleguar nga ju?

Berisha: Fushata do drejtohet, sigurisht që janë 11 drejtues për çdo qark, lider të çdo qarku. Do ketë një grup qendror në komunikim konstant e të vazhdueshëm më Sali Berishën. Nuk ka mekanizëm, janë të pashpresë ata që mendojnë se mund të uzurpojnë apo t’i caktojnë PD-së kryetarin. Është çështje sovraniteti!