Dy punëtorët nga Kosova padisin restorantin e famshëm në SHBA: Pronarët italianë na thanë ‘shqiptarët meritojnë plumbin’!

Restoranti italian i Patsy, një biznes në Midtown që funksionon nga viti 1944, i cili dikur ishte vizituar nga Frank Sinatra, është përballur me dy padi, njëra që akuzon pronarët dhe menaxhmentin për ngacmim, nënçmim, fyerje dhe abuzim të stafit dhe një padi e klasit të dytë që ngarkon restorantin me ndryshimin e të dhënave të kohës dhe pagesave, si dhe me vjedhjen e bakshisheve.

Avokati i paditësit Maimon Kirschenbaum i tha gazetës "Eater", "Ky rast i veçantë shkon shumë përtej normës".

Paditësit në ankesën për diskriminim të paraqitur dje, më 16 shtator, janë shqiptarët nga Kosova, Kreshnik Hoti, i cili ishte në staf që nga viti 2018 dhe Desiart Ymeraga, i cili punon në restorant që nga viti 2017. Ata pretendojnë se bashkëpronarët e Patsy-t, Sal Scognamillo dhe urrejtja e tij e madhe ndaj shqiptarëve ka krijuar një mjedis pune armiqësor. Dyshja kërkojnë një gjyq me juri në dosjet e tyre, të cilat gjithashtu pretendojnë sjellje diskriminuese nga djali i Scognamillo, bashkëpronar dhe menaxheri Joseph, dhe gruaja Lisa, bashkëpronare dhe avokate e restorantit.

Padia për "urrejtjen e restorantit", vjen pas konfliktit me restorantin tjetër të famshëm të Nju Jorkut me të njëjtin emër që pronarët besojnë se "ka cënuar emrin dhe ngjashmërinë e tyre" sipas dosjeve. Një tjetër Patsy’s, Patsy’s Pizzeria, e themeluar në East Harlem në 1933, iu shit shqiptarit Frank Brija, në 1991, nga e veja e themeluesit, Pasquale "Patsy" Lanceri. Në vitin 1995, Brija kishte regjistruar emrin dhe në 1995 hapi një ekskluzivitet të Pizzerisë Patsy me partnerët, duke filluar me një vendndodhje në 3-rd Avenue, pranë Rrugës 34, tashmë e mbyllur.

Sipas padisë së depozituar dje, në vitin 2017 dhe 2018, bashkëpunëtorët e Restorantit Italian të Patsy u thanë paditësve kur ishin punësuar të mos u tregonin pronarëve të Restorantit të Patsy se ishin shqiptarë sepse ata “i urrejnë shqiptarët”. Me sa duket, kur pronarët mësuan për përkatësinë e tyre etnike, Scognamillo u caktoi paditësve detyra të rënda "të cilat kamarierët e tjerë joshqiptarë nuk ishin të detyruar t’i bënin". Scognamillo gjithashtu dyshohet se ka ngacmuar Hotin dhe Ymeragën, duke thënë se "të gjithë shqiptarët meritojnë një plumb" dhe "meritojnë të q** të afërmit e tyre", duke i quajtur ata "budallenj" dhe "gay", sipas padisë. Padia thotë se Scognamillo dyshohet se gjithashtu "u tha punonjësve të tallnin dhe ngacmonin" shqiptarët. Hoti dhe Ymeraga thanë se mjedisi shkaktoi shqetësim emocional, duke i shtyrë ata të largoheshin së fundi.

Padia pretendon se restoranti italian i Scognamillo dhe Patsy ka shkelur liritë dhe të drejtat civile të paditësve duke i diskriminuar për shkak të përkatësisë së tyre etnike. Ata po kërkojnë një shpërblim për dëmet, pagesën e tarifave të avokatit dhe një gjykim nga juria.

Ankesa shtesë e grupit të paraqitur nga Hoti dhe Ymeraga në lidhje me shkeljet e pretenduara të pagave dhe orëve në restorant, thotë: “Në kulmin e tij, restoranti italian i Patsy mund të ketë qenë një vendtakim i preferuar për legjendarin Frank Sinatra, por në formën e tij aktuale restoranti është ashtu si çdo restorant italian me çmim të lartë në një qytet plot me restorante italiane të shtrenjta, me përjashtim të faktit që restoranti i Patsy vjedh gjithashtu bakshish nga punonjësit e tij, i paguan në mënyrë të paligjshme ata dhe ndryshon kohën dhe të dhënat e tyre të pagave për ta mbuluar atë.”