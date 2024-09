Horoskopi javor nga Paolo Fox, BINJAKËT. 16 deri 22 shtator 2024

Horoskopi javor i Paolo Fox nga e hëna 16 deri të dielën 22 shtator 2024. Si çdo javë, këtu gjendet pasqyra zodiakale e astrologut Paolo Fox për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin e të gjitha shenjave, përkthyer nga noa.al.

Le të fillojmë duke theksuar konfigurimin e ri astral: hyrjen e Diellit në Peshore. Shenjat më me fat të zodiakut do të jenë Luani, i cili do të gjejë sërish hapësirën e tij, Gaforrja që do të rimarrë terren dhe Ujori që do t’i rikthehet planeve për të ardhmen.

Ndjesi polemikash për Peshoren, të cilët do të duhet të verifikojnë dashurinë.

Le të thellohemi tani më thellë në pasqyrën javore astrologjike të Paolo Fox, 16-22 shtator 2024, shenjë për shenjë:

BINJAKËT

Ditë pas dite

Fillimi i javës do të karakterizohet nga një Hënë në disonancë: është më mirë të bëni kujdes, të shmangni diskutimet e kota.

Të mërkurën, morali do të kthehet lart, falë një Hëne të bukur në shenjën e Dashit.

Përfitoni nëse keni nevojë të bëni takime të rëndësishme pune.

E diela plot qetësi dhe emocione të bukura.

Dashuria

Horoskopi sinjalizon mundësi për të bërë njohje të reja. Do të thelloni një emocion të bukur.

Kushdo që është i mërzitur me lidhjen e tyre në çift, do të duhet të hedhë dritë mbi këtë ndjenjë.

Puna

Do të jetë mirë të tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet, për shkak të aspektit të Mërkurit që nuk premton mirë.

Puna juaj do të jetë në një fuçi hekuri, falë Jupiterit.

Fati

Po vjen një e diel vërtet speciale, shijojeni.

Vlerësimi me yje: ★★★★

Lexo shenjat e tjera këtu