Po udhëtonte me fëmijët, shoferi humb kontrollin e makinës dhe përfundon në kanal

Një aksident i rëndë ka ndodhur në autostradën Rrogozhinë-Lushnjë, në afërsi të fshatit Golem këtë të premte.

Automjeti tip Mercedez me targa AA 334 RP ka humbur kontrollin pasi ka kaluar barrierat e hekurta ka përfunduar në kanalin anësor të autostradës. Drejtuesi i automjetit K.B. në momentin e aksidentit udhëtonte bashkë me dy fëmijët e mitur dhe pas aksidentit janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Policia dhe grupi hetimor janë në vendngjarje për të dokumentuar ngjarjen dhe shkaqet e aksidentit.

Paraprakisht dyshohet lagështia në dhe shpejtësia e lartë.

Pranë spitalit të Lushnjës mësohet se dy fëmijët dhe drejtuesi janë jashtë rrezikut për jetën.