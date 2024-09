Ronaldo bëhet ‘mister 900’: Ky rekord thotë shumë për mua, por dua të nënvizoj punën në grup

Moment historik për Cristiano Ronaldon. Ylli portugez shënoi dje golin e tij të 900-të në karerierë si profesionist. Pas ndeshjes kundër Kroacisë, ish-lojtari i Real Madridit dhe Juventusit foli për RTP: "Kjo ndeshje përfaqëson shumë për mua. Ishte një numër që doja ta arrija për një kohë të gjatë. E dija se do ta bëja, do ta arrija këtë numër. Duke vazhduar të luaja, do të ndodhte natyrshëm.

Mendoj se të dyja palët ia dolëm mjaft mirë. Unë shënova golin e 900-të, edhe Portugalia u paraqit mjaft mirë. Kishte momente në ndeshje ku e dinim se po vuanim dhe kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Mendoj se fitorja është e merituar. Kishim më shumë raste, kishim më shumë posedim topi.

Për mendimin tim ishte një ndeshje e shkëlqyer. U emocionova shumë, sepse 900 gola duken si një arritje normale, por vetëm unë dhe njerëzit përreth e dimë se sa e vështirë është të punosh çdo ditë, të ndihesh mirë fizikisht dhe psikologjikisht. Të shënoja golin e 900-të ishte një arritje unike në karrierën time.

Edhe një tjetër rekord? Ato vijnë natyrshëm, e dini. Jam i lumtur, por për mua gjëja më e rëndësishme është të nënvizoj punën në grup. Pas asaj që bëmë në Kampionatin Europian, duhej të linim një shenjë të mirë në startin e Ligës së Kombeve dhe kështu bëmë".