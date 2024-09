Është ‘Kali i Trojës’ i Putinit në BE, konservatorët e Melonit sulmojnë Orban

Partia e Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë duket se dëshiron të heqë dorë nga Viktor Orban, liderin që dikur konsiderohej si një aleat i mundshëm apo edhe një anëtar i mundshëm pas largimit të kryeministrit hungarez nga grupimi i Partisë Popullore Evropiane.

Në një artikull në faqen e internetit të grupit politik, anëtar i të cilit është Fratelli d’Italia dhe presidente e të cilit është Giorgia Meloni, u publikua një sulm shumë i ashpër kundër liderit hungarez, në të cilin Hungaria përkufizohet në titull si “Troja, kali i Rusisë në BE”.

“Pas veprimeve të fundit diplomatike të ndërmarra nga disa vende anëtare të BE-së, si Hungaria, duket se po punojmë ngadalë, me hapa të vegjël, për të ndërtuar të ashtuquajturin Kali Trojan Rus, i cili do të kishte për qëllim lehtësimin e futjes së spiunëve në territorin e një shteti anëtar për të destabilizuar Bashkimin Evropian”, thuhet në artikullin e Eugen Olariut botuar në The Conservatives, gazeta online e Ecr (European Conservatives and Reformists).

Autori kritikon në mënyrë specifike programin e ri që synon të thjeshtojë kushtet për lëshimin e vizave të punës dhe hyrjen në vend për qytetarët e Rusisë së Vladimir Putin dhe Bjellorusisë së Aleksandër Lukashenkos, duke argumentuar se sipas ekspertëve do të krijonte “një lehtësim që do të lejonte agjentët e mundshëm të spiunazhit për të hyrë në BE” dhe do të kishte “qëllimin kryesor për të nxitur polemika dhe për të krijuar përshtypjen e mungesës së unitetit midis vendeve anëtare të BE”.

Budapesti pretendoi se vendimi ishte i motivuar ekskluzivisht nga arsye ekonomike, por Bashkimi Evropian ishte shumë i diskutueshëm, edhe sepse Hungaria është pjesë e zonës Shengen dhe për këtë arsye ata që hyjnë në vend mund të lëvizin lirshëm në të gjitha vendet e tjera të bllokut. “Nga pikëpamja praktike, vendimi i Hungarisë nuk është befasues në kontekstin e bashkëpunimit solid ekonomik të Budapestit me bizneset ruse,” argumenton artikulli, duke pranuar se “prandaj ekziston një interes ekonomik”.

Partia Fidesz e Orbanit dikur ishte pjesë e Partisë Popullore Evropiane. Megjithatë, Orban u largua nga EPP (që donte ta rrëzonte) në mars 2021, duke i dhënë fund asaj që ka qenë gjithmonë një martesë komoditeti, por e pakëndshme në të njëjtën kohë për të dyja palët që shpesh gjendeshin në mosmarrëveshje. Që atëherë, Fidesz është përballur me ECR-në e Melonit, por në fund pas zgjedhjeve evropiane Orban vendosi të krijojë një grup të ri radikal të djathtë, Patriotët për Evropën , së bashku me Lidhjen e Matteo Salvinit në Parlamentin e Strasburgut dhe Brukselit dhe Rassemblement Kombëtar të Jordan Bardella-s dhe Marine Le Pen.

Në fakt, marrëdhëniet midis Orbanit dhe Melonit mbeten të shkëlqyera dhe të dy janë aleatë në Këshillin Evropian, por Poli i Ligjit dhe Drejtësisë, një tjetër anëtar i rëndësishëm i ECR-së, nuk pajtohen me politikat e Orban.

Polakët, ndërsa mbështesin të njëjtën linjë si Orban për çështje të tilla si emigrantët dhe të drejtat e LGBT+, janë fuqimisht anti-ruse dhe nuk e kanë pranuar kurrë linjën e butë të aleatit të tyre të vjetër ndaj Moskës.