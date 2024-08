Vapa rraskapitëse/ Si do të jenë ditët e fundit të muajit gusht? Flet meteorologia

Meteorologia Tanja Porja bëri një parashikim të motit për këtë fundjavë, por edhe ditët e fundit të muajit gusht.

“Vranësirat dhe reshjet e izoluara nuk do të mungojnë, por termometri do të shkojë në vlera të larta deri në 38 gradë celsius. Këto kushte do të vijojnë edhe gjatë së shtunës e të dielës, ndërsa qytetet më të nxehta do të jenë Elbasani, Berati, Gjirokastra dhe Shkodra. Në zonat malore termometri do të shënojë deri në 34 gradë celsius. Temperaturat e natës dhe të mëngjesit do të mbesin të larta”, parashikon në A2 CNN meteorologia Tanja Porja.

Porja thekson se lagështia e ajrin i bën edhe më mbytëse këto ditë të fundit të gushtit. “Fakti që diferenca e maksimumit me minimumin e temperaturave është i ulët tregon se ka prezencë të shtuar të lagështisë në ajër, kjo e bën ajrin shumë mbytës, problematik. Megjithëse ka vranësira, në momentet kur dielli shfaqet është shumë e vështirë të ecësh në rrugë”.

Por si do të jenë ditët e fundit të gushtit dhe ato të para të shtatorit?

“Do të jetë një fundgushti i paqëndrueshëm me vranësira të izoluara. Por kjo situatë do të jetë edhe në ditët e para të shtatorit. Deri nga data 9 apo 10 shtator, ne presim të paktën 3 ditë me reshje, ku 2 prej të cilave do të përfshijnë të gjithë territorin. Dyshohet të ketë rrebeshe, e stuhi”, u shpreh Tanja Porja.