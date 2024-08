Fofana prezanton veten te Milani: Realizova një ëndërr, isha gati të hiqja dorë nga futbolli

Nënshkrimi i ri i Milanit, Youssuf Fofana, ka folur për kanalet zyrtare të klubit kuqezi në formatin “Face Off”.

Disa vite më parë ishe në ‘Clairefontaine’, kishe vështirësi të ecje përpara, ndërsa tani je lojtar i Milanit. A është kjo një ëndërr e realizuar?

Po, më është përmbushur ëndrra. Të gjithë e njohin Milanin. Unë i kam ndjekur kuqezinjtë për një kohë të gjatë, kam ëndërruar të luaj për këtë fanellë për këta tifozë, në këtë stadium legjendar. Është e pabesueshme, mezi pres të filloj.

Ju zgjodhët numrin 29, a ka ndonjë arsye të veçantë?

Po dhe jo. Ishte një nga numrat e disponueshëm dhe më pëlqeu. Numri im i parë ishte 22, i dyti 19. Ju ecni përpara, bëni një hap përpara.

Ju jeni lojtari i fundit francez që vjen te Milani. A keni folur me bashkatdhetarët Théo, Maignan dhe të tjerët?

Po, gjatë verës fola shumë me francezët që luajnë këtu. Ata më folën shumë mirë për klubin, stadiumin, tifozët dhe kjo më ndihmoi në zgjedhjen time.

A ka ndonjë lojtar të Milanit nga e kaluara që ju frymëzon?

Unë nuk jam i frymëzuar prej tyre, sepse kishin karakteristika të ndryshme. Admiroja Gattuso, Pirlo, më pëlqeu shumë edhe Seedorf. Për mua këta të tre janë modele për t’u ndjekur, natyrisht edhe Kakà. Këta ishin katër lojtarët e mi të preferuar nga Milani që kam ndjekur si tifoz futbolli.

A ka kuptim festimi juaj në fushë?

Nuk ka asnjë shpjegim të veçantë. Unë dhe dy nga miqtë e mi vendosëm të bënim tri gjeste për të thënë se nuk dëgjoj çfarë po ndodh rreth meje, nuk shoh dhe nuk flas. E lë fushën të flasë më mirë se gjithçka.

Mbyllni sytë dhe na tregoni për golin tuaj të parë me fanellën e Milanit…

Në ‘San Siro’. Shpresoj së shpejti dhe me një goditje nga jashtë zonës. Jo me fuqi, por me saktësi. Në këndin e poshtëm të portës kundërshtare. Duhet të jetë në një fitore, sepse nëse shënoj dhe nuk fitojmë është e kotë.

Në një moment thuajse pushuat së luajturi futboll. Çfarë ju bëri të mos dorëzoheni?

Ishin njerëzit që më rrethonin. Shpesh kemi një imazh negativ për lagjet e qytetit, veçanërisht në Paris. Por kjo më dha shumë forcë. Njerëzit me të cilët jam rritur më kanë mbështetur gjithmonë, më kanë shtyrë të vazhdoj.

Për ata që nuk ju njohin, çfarë lloj lojtari jeni?

Unë jam një lojtar që më pëlqen të sjell dinamizëm. Më pëlqen të ndryshoj ritmin në fazën e mbrojtjes dhe veçanërisht në atë sulmuese. E bëj punën time në të dyja pjesët e fushës, mundohem ta mbuloj sa më shumë fushën. Në çdo rast aspiroj të kem ndikim maksimal në lojë. Mendoj si të bëhem lojtari më i mirë në histori.