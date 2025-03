Sylvinho: Ndryshuam qasje ndaj Andorrës dhe u shpërblyem, jam krenar për lojtarët

Pas fitores 3-0 ndaj Andorrës, e cila solli tri pikët e para në këtë fushatë kualifikuesesh për kuqezinjtë, trajneri Sylvinho u shfaq i lumtur. Reagimi i kuqezinjve pas disfatës ndaj Anglisë ishte pozitiv, sidomos në pjesën e parë. Duke komentuar atë që ndodhi në fushë, por edhe ndryshimet në formacion, trajneri ynë brazilian u shpreh:

“Edhe unë me djemtë jemi të lumtur. E meritonim fitoren që të ktheheshim në garë në grup. Çdo gjë është e shpejtë, kemi bërë mirë. Jam krenar për lojtarët. E kemi ndryshuar pak skemën dhe funksionoi shumë mirë.

Zëvendësimet varen nga ndeshja. Ndoshta në ndonjë ndeshje mund të bësh 4-5 zëvendësime. Unë mendoj se sinqerisht, nëse bën 4-5 zëvendësime, ndryshon gjithçka. Më pëlqeu edhe diçka tjetër, e kemi respektuam ekipin kundërshtar, i cili luan me dëshirë. Kemi bërë mirë.

Andorra ka një bllok të ulët dhe shumë të mirë. Dua t’i bëj komplimente Shehut, i cili bëri një ndeshje të mirë, në ekuilibër. Për të luajtur një kundër një në krah, Broja është shumë i fortë. Ne mundohemi të shohim lëvizjet, Broja mund të përshtatet shumë mirë, e ka bërë edhe më parë. Hoxha luajti mirë nga krahu tjetër.

A mund të përdoret Broja kështu ndaj një kundërshtari më të fortë? E shohim se ai, në të kaluarën, e ka bërë atë rol shumë mirë. Duhet të përdorim karakteristikat e lojtarit, sepse është shumë i fortë, ka lëvizje në thellësi. Broja bën hyrje në zone, sepse është shumë i fortë.

Varet nga kundërshtari, mund të përshtatet se ka gjithçka, forcë, teknikë, gol. Përtej kundërshtarit, varet nga ekuilibri i skuadrës. Nëse e ekuilibrojmë mirë skuadrën në nivel mbrojtës, atëherë Broja luan lirshëm. Në Angli ai bëri 30 minuta shumë të mira.

Në sulm ishte e vështirë, sepse Andorra luajti me bllok të ulët, qëndron gjithmonë e mbledhur në prapavijë. Luan mirë, me zemër, ndaj duhet respektuar gjithmonë. Letonia e mposhti me një goditje standarte.

Mund të bëhej ndonjë pasim i gjatë i Asllanit, por është e vështirë. Nuk e kishim bërë asnjëherë këtë, pa asnjë stërvitje. Kemi bërë mirë, pa e stërvitur, duke provuar diçka. Shehu e hapi mirë lojën, bëri që skuadra të shkonte para me topin kur kalonte mesfushën”.