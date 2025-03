Juventusi shkarkoi trajnerin Motta, flet Capello: Edhe drejtuesit duhet të bëjnë autokritikë

Juventusi shkarkoi të dielën Thiago Motta dhe ia ka besuar drejtimin e ekipit Igor Tudor, të paktën deri në fund të sezonit dhe Botërorit për Klube. Fabio Capello ka bërë analizën e tij për këtë temë në “Gazzetta dello Sport”: "Pres të shoh një Juventus me pozita të qarta dhe role të mirëpërcaktuara. Dhe tani është koha për lojtarët e vërtetë të tregojnë veten, sa vlejnë. Të tërhiqen nga beteja është e papranueshme".

Duke u kthyer te zgjedhja për ndryshimin e pankinës bardhezi, Capello shtoi: "Në linjë teorike është një rrezik, kanë mbetur 9 ndeshje dhe vendi i katërt është një pikë larg. Nga jashtë, megjithatë, kam përshtypjen se askush nuk donte të vazhdonte me Motta. As tifozët dhe as ekipi. Kësisoji, shkarkimi i tij ishte i pashmangshëm. Megjithatë, Tudor pati guxim që e mori stafetën në një moment të tillë".

Për sfidën e trajnerit të ri, Capello nënvizoi: "E njeh ambientin, ky është një avantazh i madh. Shtoj këtu faktin se Tudor ka marrë përsipër tashmë disa pankina në mes të sezonit. Sigurisht, te Juventusi është ndryshe, por ai e njeh çdo cep të botës bardhezi.

Ka pak kohë në dispozicion, por guximi dhe sensi i praktikës nuk i mungojnë. Të kuptohemi, trajneri i vetëm nuk mund t’i zgjidhë të gjitha problemet. Tudor do të duhet të përqendrohet në rikthimin e rendit në ekip".

Në lidhje me Thiago Motta: "Ishte një projekt 3-vjeçar që duhej realizuar në një vit!!! E vërteta është se rezultatet komandojnë gjithmonë në futboll. Megjithatë, pyesja veten nëse ishte vetëm faji i tij; ta mbështesnin ishte zgjedhje e Giuntolit dhe e gjithë klubit. Kur arrin te shkarkimi i trajnerit, të gjithë duhet të bëjnë autokritikë, përfshirë drejtuesit".

Në fund, ata që duhet të rifitohen nga Tudor: "Në radhë të parë Vlahovic. Dhe pastaj Yildiz".