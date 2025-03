Dzeko pëson dëmtim të frikshëm në fytyrë, Balotelli e ironizon në rrjetet sociale

Gjatë ndeshjes mes Rumanisë dhe Bosnjës, e vlefshme për kualifikueset e Botërorit, Edin Dzeko pësoi një dëmtim të rëndë, pasi mori goditje të fortë në fytyrë nga Popescu, rreth minutës së 34-t. Goditja e pavullnetshme me këmbën e djathtë në fytyrë e la sulmuesin e Fenerbahçes me fytyrën e përgjakur dhe e detyroi të largohej nga fusha në fund të pjesës së parë.

Pas ndeshjes, Dzeko postoi një foto në rrjetet sociale ku tregonte pasojat e dëmtimit: hunda e thyer, sy të nxirë dhe qepje mbi vetullën e majtë. Në foto ai shfaqej gjithashtu me dorën e fashuar, një dëmtim i mëparshëm i pësuar me Fenerbahçen. Në mbishkrimin e postimit, ai nënvizoi: " Gjithçka ose asgjë", duke e shoqëruar tekstin me “emoji” të muskujve.

Në mesazhet e shumta të tifozëve që i uronin shërim të shpejtë, spikatën edhe komentet ironike të Mario Balotellit dhe Radja Nainggolanit, ish-shokët e tij të skuadrës. Balotelli, me të cilin Dzeko ka luajtur te Manchester City (2010-2013), shkroi me humor: "Të shkon kështu”, duke shtuar “emoji” me të qeshura dhe zemra.

Edhe Nainggolan, ish-shok skuadre te Roma, nuk nguroi ta ngacmonte: "Dukesh për mrekulli”. Pavarësisht ironisë, Dzeko mbetet një luftëtar i vërtetë dhe pritet të rikuperohet sa më shpejt për t’u rikthyer në fushë.