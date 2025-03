‘Morëm mësime të nivelit botëror’… Barazimi 3-3 për Nagelsmann, ‘ndoshta më i mirë se një fitore 4-0’

Me një pjesë të parë mbresëlënëse, Gjermania kishte siguruar epërsinë 3-0 kundër Italisë në ndeshjen e kthimit të çerekfinaleve të “Nations League”. Edhe Julian Nagelsmann e pa këtë si "pjesën e parë më të mirë" në kohën e tij si trajner i kombëtares gjermane. "Ishte vërtet shumë mbresëlënëse në të gjitha fazat e lojës. Me top ishim shumë të mirë, ndërsa në mbrojtje jashtëzakonisht agresivë. Mendoj se kemi udhëhequr me meritë edhe në rezultat", – përmblodhi ai për RTL.

Joshua Kimmich ishte dakord me trajnerin e tij. "Pjesa e parë ishte me të vërtetë shumë, shumë e bukur për t’u parë, luajtëm një futboll të shkëlqyer dhe kishim kontroll absolut", – theksoi kapiteni, i cili pas dy asistimeve në ndeshjen e parë (2-1) ishte përsëri i përfshirë në të gjithë golat e Gjermanisë. Ai dhuroi dy asistime dhe shënoi 1-0 nga pika e penalltisë, duke marrë vlerësime nga trajneri i tij: "Unë gjithmonë e them: Një lojtar i mirë mund të ndikojë kudo. Nuk ka të bëjë me pozicionin, por me qëndrimin dhe cilësinë".

Edhe pas ndryshimit taktik në skemën me tre mbrojtës, Kimmich vazhdoi të luante nga e djathta, teksa në 45 minutat e para dominoi lojën.

Por ky imazh pozitiv ndryshoi shpejt pas pushimit. "Në pjesën e dytë e kishim nën kontroll ndeshjen, deri në atë moment kur bëmë një pasim të gabuar. Më pas pësuam golin për 3-1 dhe kundërshtari mori vrull", – kujtoi Kimmich skenën e katër minutave pas rifillimit të lojës, kur Leroy Sané e pasoi gabimisht topin dhe ai vetëm mundi ta devijonte topin në drejtim të Moise Kean, i cili shënoi.

Kështu, Italia, që dukej e dorëzuar, u rikthye dhe barazoi me një penallti në minutat shtesë, madje kishte edhe mundësinë të shkonte në shtesë. Nagelsmann analizoi rënien e skuadrës në pjesën e dytë: "Dallimi i madh mes pjesës së parë dhe të dytës ishte se në të dytën luajtëm shumë prapa. Pothuajse vetëm pasonim prapa, shumë në qendër dhe më pak nga krahët. Në pjesën e parë ishim shumë më mirë".

Ai gjithashtu përmendi faktin se skuadra nuk kishte luajtur kurrë së bashku në një situatë kaq të tensionuar dhe kishte bërë vetëm një stërvitje e gjysmë bashkë: "Ishte pak e detyruar, sepse jo të gjithë lojtarët mund të luanin 90 minuta".

Sidoqoftë, trajneri gjerman nuk donte të ndalej shumë te pjesa e dytë: "Mendoj se mësimi nga këto ndeshje është i nivelit botëror për ne. Kjo skuadër e ka parë që mund të rikuperojë një disavantazh, por gjithashtu e kuptoi se ndeshja nuk përfundon në pushimin mes dy pjesëve. Ndoshta për ne është më mirë që nuk fituam 4-0 sot, por kuptuam se çfarë mund të arrijmë dhe sa mirë mund të luajmë futboll. Sidoqoftë, duhet ta tregojmë këtë gjatë gjithë lojës".

Gjithsesi, pjesa e dytë nuk ndryshoi asgjë në kualifikimin e Gjermanisë, e cila më 4 qershor do të përballet me Portugalinë në gjysmëfinale të Ligës së Kombeve. Falë fitores, “Final Four” do të zhvillohet në Mynih dhe Shtutgart. "Ky ishte objektivi ynë, ta organizonim këtë turne, edhe nëse është i vogël, në Gjermani, dhe t’i luanim të dyja ndeshjet me Italinë pozitivisht, – tha Nagelsmann, i cili përfundoi me një vëzhgim të balancuar: – E dimë se çfarë mund të arrijmë, por gjithashtu që kemi ende punë për të bërë. Megjithatë, kjo është bukuria e kësaj pune, e këtij sporti".