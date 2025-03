Ish-mundësi i MMA-së, Conor McGregor do të kandidojë për president të Irlandës!

IRLANDE – Në një postim në rrjetet sociale, Conor McGregor njoftoi se do të kandidojë për president të Irlandës në zgjedhjet e ardhshme, që priten më 11 nëntor 2025.

Luftëtari i MMA theksoi se do të kundërshtojë paktin e ri të Bashkimit Evropian për migracionin dhe azilin. “Kush tjetër do t’i kundërvihet qeverisë dhe këtij ligji”?, ai postoi një foto ku mban në dorë një nga fëmijët e tij. "Unë do ta bëj".

“Ndërsa unë e kundërshtoj fuqimisht këtë marrëveshje, nuk është për mua apo ndonjë qeveri të zgjedhë”, shkroi McGregor, duke parashikuar një referendum të mundshëm. "Është një zgjedhje e njerëzve. Kjo është demokracia dhe është e ardhmja e vendit me mua si president."

Ligjërisht, McGregor ka të drejtë të kandidojë: ai është 36 vjeç (mosha minimale është 35) dhe për të kandiduar ai ka nevojë për mbështetjen e të paktën 20 anëtarëve të Parlamentit irlandez (Oireachtas) ose katër këshillave lokale.

McGregor ishte i ftuar i presidentit amerikan Donald Trump me rastin e festës së Shën Patrikut, e cila u festua më 17 mars. Luftëtari irlandez ndoqi kështu gjurmët e Dana White, presidentja aktuale e Kampionatit Ultimate Fighting (UFC), e cila gjatë fushatës së fundit zgjedhore në SHBA kishte mbajtur hapur anën e Donald Trump.

Problemet larg ringut mund ta pengojnë kandidaturën e tij: në nëntor 2024, McGregor u dënua në një gjykatë civile për t’i paguar 248 mijë euro dëmshpërblim një gruaje që e kishte akuzuar për përdhunim: viktima kishte ngritur padinë civile, pasi prokurori kishte vendosur të mos e ndiqte sportistin në një nivel penal, duke pasur parasysh mungesën e "perspektivave të arsyeshme të fajit".

Kampioni është deklaruar gjithmonë i pafajshëm, duke folur për një marrëdhënie konsensuale, ndërsa gruaja e kishte akuzuar se e kishte rrahur brutalisht dhe e kishte detyruar të kryente marrëdhënie.