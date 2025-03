Sfida me Andorrën, Silvinjo: Do bëj ndryshime strategjike! Nisim nesër një rrugë që nuk na lejohet të gabojmë!

Në një konferencë për mediat, trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit komentoi ndeshjen e së hënës me ekipin e Andorrës, të vlefshme për kualifikueset të Kupës së Botës.

“Futbolli është i vështirë për të gjithë, ndeshja e fundit nuk ishte e lehtë. Kanë një skuadër që luan me ekipet më të mira. Me ekipe të tilla duhet të shohësh nëse të lënë hapësira, mendoj që kemi qenë në lojë që në momentin e golit të dytë. Nëse luan me Spanjën, për një pjesë loje mund të pësosh 6 gola.

Nisim nesër një rrugë që nuk na lejohet të gabojmë. Ne kemi punuar që të gjejmë hapësirë për të shënuar”, u shpreh Sylvinho.

Kjo ndeshje vjen pas një humbjeje 0-2 ndaj Anglisë, ku më tepër se rezultati ra në sy loja e "ngurruar" e futbollistëve kuqezinj.