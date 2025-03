Gruaja e Ronaldos sulmon: Brazili është një vend i neveritshëm, korrupsioni vazhdon

Ronaldo Luís Nazário de Lima vendosi të angazhohej për ta ndihmuar futbollin brazilian të ringrihej pas disa viteve të vështira. Megjithatë, kandidatura e ish-sulmuesit të Interit, Milanit, Real Madridit dhe Barcelonës për postin e presidentit të Federatës Braziliane të Futbollit (CBF) u shndërrua në një dështim të vërtetë.

Projekti i tij ambicioz u bllokua nga mungesa e mbështetjes nga federatat shtetërore. Pavarësisht statusit të tij legjendar dhe dëshirës për të bashkuar vendin rreth një ideali të përbashkët, "Fenómeni" u detyrua të tërhiqej nga gara, duke zbuluar se 23 nga 27 federata refuzuan ta dëgjonin, duke hapur rrugën për rizgjedhjen e Ednaldo Rodrigues.

Kjo situatë ka shkaktuar shumë reagime, përfshirë një reagim veçanërisht të ashpër nga Celina Locks, bashkëshortja e Ronaldos. Në Instagram, modelja ka denoncuar korrupsionin në futbollin brazilian, duke publikuar një imazh të stemës së Seleção-s, shoqëruar me mbishkrimin: "Korrupsioni vazhdon. Brazili është një vend i neveritshëm".

Një mesazh që me siguri do të ngjallë polemika në anën tjetër të Atlantikut. Kjo është deklarata e Ronaldos mbi tërheqjen e tij nga gara për president të futbollit brazilian: "Pasi shpalla publikisht vullnetin tim për të kandiduar për postin e presidentit të CBF në sesionin e ardhshëm plenar, e tërheq zyrtarisht kandidaturën time.

Nëse shumica me pushtet vendimmarrës beson se futbolli brazilian është në duar të sigurta, atëherë mendimi im ka pak rëndësi. Ideja ime ishte t’u jepja zë dhe hapësirë klubeve, si dhe të dëgjoja federatat për të përmirësuar garat dhe zhvillimin sportiv në të gjitha rajonet.

Ndryshimi i nevojshëm do të vinte nga ky përafrim strategjik, me forcën e një vizioni të përbashkët. Në kontaktin tim të parë me 27 anëtarët, gjeta 23 dyer të mbyllura. Federatat refuzuan të më pranonin në shtëpitë e tyre, duke pohuar se ishin të kënaqura me administratën aktuale dhe mbështesnin rizgjedhjen e saj. Nuk pata mundësinë të paraqisja projektin tim siç dëshiroja. Nuk pati hapje për dialog.

Statuti u jep federatave shumicën e votave, ndaj për këtë arsye është e qartë që nuk ka mënyrë për të arritur një marrëveshje. Shumica e drejtuesve shtetërorë mbështesin presidentin aktual; kjo është e drejta e tyre dhe unë e respektoj, pavarësisht bindjeve të mia".