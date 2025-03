U arrestua pak ditë më parë për korrupsion dhe terrorizëm, gjykata lë në burg rivalin e Erdogan, Ekrem Imamoglu

TURQI – Kryebashkiaku i Stambollit Ekrem İmamoğlu u paraqit këtë të diel para gjykatës penale për tu njohur zyrtarisht me akuzat dhe vendimin pas arrestimit të tij si pjesë e një hetimi në vazhdim për veprat e dyshuara për korrupsion dhe terrorizëm.

Mediat turke shkruajnë se gjykata urdhëroi mbajtjen në paraburgimin të Imamoglu, i njohur edhe si rivali i Erdogan. Ky vendim pritet të shkaktojë protesta edhe më të mëdha se ato që janë zhvilluar në shumë qytete të mëdha të Turqisë për katër ditët e fundit.

Kryebashkiaku i Ankarasë, i cili gjithashtu i përket Partisë Popullore Republikane (CHP) si Imamoglu, e quajti vendimin një “turp” për sistemin gjyqësor të vendit.

Vendimi për të dërguar në burg Imamoglu, i cili konsiderohet kundërshtari më i fortë i Presidentit Recep Tayyip Erdogan u mor pavarësisht akuzave nga Partia Popullore Republikane (CHP) dhe liderët evropianë se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht.

Kryebashkiaku i Stambollit Ekrem İmamoğlu u arrestua nga gjykata penale e Stambollit të dielën si pjesë e një hetimi për korrupsion në Bashkinë e Stambollit.

Në hetim, 18 persona të tjerë, përfshirë kryetarin e İBB Media Inc. Murat Ongun, u arrestuan gjithashtu, ndërsa nëntë të dyshuar u liruan.

Zyra e Kryeprokurorit Publik të Stambollit akuzoi İmamoğlu dhe disa zyrtarë komunalë për krime, duke përfshirë "formimin dhe udhëheqjen e një organizate kriminale", "ryshfet", "mashtrim ofertash" dhe "marrje të paligjshme të të dhënave personale". Për më tepër, İmamoğlu, së bashku me tre zyrtarë të tjerë të lartë, akuzohen për "ndihmë për një organizatë terroriste" në lidhje me lidhjet e dyshuara me PKK/KCK.

Prokurorët pretendojnë se İmamoğlu dhe disa zyrtarë të lartë komunalë mbajtën kontakte "të vazhdueshme dhe të gjera" me Azad Barış, që dyshohet se ishte një anëtar i lartë i degës politike të PKK/KCK-së. Hetuesit kanë cituar dëshmitë e punonjësve të bashkisë, të dhënat financiare dhe raportet e inteligjencës për të mbështetur pretendimet se anëtarët e grupit terrorist kishin depërtuar në qeverinë komunale.

Aktakuza më tej pretendon se İmamoğlu luajti një rol vendimtar në emërimin e individëve në këshillin e qytetit që ishin të lidhur me këto aktivitete, duke argumentuar se kryetari i bashkisë ishte plotësisht në dijeni të përkatësive të tyre.

Hetimi i korrupsionit kundër İmamoğlu fillon në dëshmitë e dëshmitarëve në një çështje të mëparshme të hapur më 8 gusht 2024. Hetimi, i cili filloi zyrtarisht më 18 tetor 2024, ka shqyrtuar të dhënat financiare, kontrollet tatimore dhe kontratat e prokurimit, duke çuar në akuza se İmamoğlu përdori autoritetin e tij për të manipuluar fondet publike.

Sipas raportit të prokurorit, İmamoğlu dyshohet se vendosi bashkëpunëtorë të afërt nga mandati i tij i mëparshëm si kryetar bashkie i Beylikdüzü në poste të larta në departamente të ndryshme komunale. Raporti pretendon se këta individë janë përfshirë në procese mashtruese të prokurimit, manipulime të ofertave dhe skema ryshfeti.

Autoritetet gjithashtu pretendojnë se filialet e komunës, duke përfshirë Medya A.Ş. dhe Kültür A.Ş., u përdorën për të derdhur fonde të paligjshme dhe për të siguruar kontrata për individë në këmbim të ryshfetit. Prokuroria ka pohuar se İmamoğlu ka përfituar personalisht nga këto aktivitete përmes partneriteteve të pazbuluara biznesi.

Rasti ka tërhequr vëmendjen e gjerë, me analistët ligjorë që paralajmërojnë për pasoja të rëndësishme politike. İmamoğlu, një figurë e shquar e opozitës dhe kandidat i mundshëm presidencial, ka mohuar të gjitha akuzat, duke e quajtur hetimin "një sulm të motivuar politikisht" që synon të minojë lidershipin e tij.

İmamoğlu dhe të pandehurit e tij, duke përfshirë Zëvendës Sekretarin e Përgjithshëm të Stambollit, Mahir Polat, kryetarin e Bashkisë së Shişli, Resul Emrah Şahan dhe drejtorin e Institutit të Reformës, Mehmet Ali Çalişkan, janë dërguar në gjykatë për një vendim mbi ndalimin e tyre.