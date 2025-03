Shkatërrohet organizata shqiptare e narkotrafikut në Itali, 19 persona nën hetim, 5 arrestime

Një operacion i gjerë i policisë italiane dhe partnereve ndërkombëtarë ka çmontuar një organizatë shqiptare të narkotrafikut me bazë në Bolonja, e cila ishte përgjegjëse për trafikun e 400 kilogramëve drogë me vlerë rreth 5 milionë euro. Organizata, që importonte kokainë dhe hashash nga portet evropiane, ishte e strukturuar me një rrjet të gjerë të korrierëve që vepronin në Itali, Belgjikë dhe Spanjë.

Hetimi i nisur në vitin 2021 ka zbuluar përdorimin e komunikimeve të koduara nëpërmjet platformës Sky ECC, e cila e mundësoi trafikun e drogës duke shpërndarë mesazhe të siguruara midis anëtarëve të bandës. Krerët e grupit, një xhaxhë dhe nip, drejtonin operacionet nga Bolonja dhe Barcelona, duke përdorur metoda të sofistikuara për të fshehur aktivitetet kriminale, duke përfshirë heqjen e pajisjeve GPS dhe manipulimin e telefonave.

Në operacionin e realizuar më 19 mars, janë arrestuar 5 persona, mes të cilëve 4 shqiptarë dhe një tunizian, ndërsa të tjerë janë nën hetim. Hetimet kanë zbuluar se grupi kishte importuar mbi 41 kilogramë kokainë dhe më shumë se 280 kilogramë hashash vetëm nga prilli nëntori i vitit 2020. Aktiviteti i narkotrafikut ka pasur një ndikim të dukshëm në ekonominë italiane dhe ka përdorur rrugë të sofistikuara për të kaluar drogën nga portet evropiane në tregun italian.

Vlera ekonomike e drogës të trafikuar ka arritur deri në 5 milionë euro, ndërsa të ardhurat janë ri-investuar në Shqipëri për të siguruar më shumë lëndë narkotike. Gjatë operacionit, janë sekuestruar mjete të shumta, duke përfshirë armë dhe 15,000 euro cash.

Kjo operacion, që përfshinte autoritetet e disa shteteve të BE, është një tjetër goditje ndaj organizatave të narkotrafikut që veprojnë ndërkufij. Autoritetet e sigurisë kanë theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të luftuar krimin transnacional dhe për të zbuluar grupe të tilla kriminale që shfrytëzojnë teknologjinë për të maskuar aktivitetet e tyre.