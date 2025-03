Gjermania e mundi në ‘San Siro’, por Spalletti nuk e dramatizon: Të shohim përpara, nuk pashë diferenca të mëdha

Pas humbjes 2-1 në ndeshjen e parë çerekfinale të “Nations League” kundër Gjermanisë, Luciano Spalletti analizoi atë që ndodhi në “San Siro”, pa e dramatizuar dhe duke shikuar përpara. "Në disa momente nuk ishim në ritmin e duhur të lojës dhe të situatave, ndërsa ata ishin shumë më konstantë, – shpjegoi trajneri i Italisë. – E paguam shtrenjtë për disa episode që ndikuan në zhvillimin e ndeshjes".

Si është situata e Calafiorit, i cili doli nga fusha i dëmtuar?

Sa i përket Calafiorit, nuk e dimë ende problemin që ka. Ai ndjen diçka të çuditshme në gju, por nuk di ta shpjegojë saktësisht se çfarë ndjen. Nuk mund ta kuptoj qartë për momentin.

A ka diferenca mes Italisë dhe Gjermanisë pas kësaj ndeshjeje?

Në analizën e kësaj ndeshjeje nuk ka ndonjë diferencë të madhe. Ato që bënë diferencën ishin episode, të cilat vendosën ndeshjen. Gjermanët ditën t’i shfrytëzonin hapësirat që u lëshuam dhe ishin të aftë të shënonin në disa situata, ndërsa ne nuk e bëmë këtë. Ndeshja u vendos nga këto detaje. Po, pati momente kur vuajtëm cilësinë e tyre dhe u detyruam të tërhiqeshim, por në përgjithësi e lexuam mirë lojën. Futbollistët e mi bënë një ndeshje të mirë, unë iu them bravo. Mund të shkojmë ta luajmë kthimin me besim.

Keni kaluar në mbrojtje një kundër një në goditjet standarde. A ishte një çështje fizike?

Po, në disa situata e lejon kundërshtarin të ketë avantazh, por nuk mund të qëndrojmë duke e menduar gjatë këtë gjë, sepse kthehet në një problem psikologjik. Ata ishin të aftë, goditën shumë këndore në pjesën e parë dhe ne i përballuam mirë, por në fund e shfrytëzuan cilësinë e tyre. Ne mund ta kompensojmë këtë me cilësi të tjera.

Tonali bëri një ndeshje të madhe. A ka një rol më ofensiv në kombëtare?

Tonali është një mesfushor i fuqishëm, që gjithmonë kërkon t’i përfundojë aksionet. Presim që ai të bëjë pikërisht këtë. Sonte tregoi edhe një herë se është lojtar i fortë. Jemi të kënaqur me paraqitjen e tij dhe shpresojmë të vazhdojë të na ndihmojë në këtë mënyrë.

A do ta shohim Cambiaso në Dortmund?

Cambiaso është shumë më mirë, ka bërë përparime të rëndësishme. Dy ditët e ardhshme do të jenë vendimtare dhe, nëse vazhdon kështu, mund të luajë.

A do të jetë e njëjta ndeshje në Dortmund?

Skuadra ka karakter dhe kjo është e rëndësishme. Nëse dikush tjetër iu thotë atyre që treguan personalitet dhe bindje, atëherë në Dortmund ndoshta do të jemi edhe më të fortë.

Kean bëri një ndeshje me shumë sakrifica…

Është e vërtetë, tregoi përparimin që ka bërë gjatë kampionatit. Nuk pati fat në disa raste, por ishte i dobishëm në lojën tonë. Kur të presojnë aq shumë sa Gjermania, duhet ta luash topin përpara. Të kesh një sulmues, që e bën topin të luajtshëm ose që fiton shumë faulle, është shumë e rëndësishme për ritmin e ndeshjes.

A ka shanse Italia të fitojë në Dortmund?

Unë i përgëzova djemtë në dhomat e zhveshjes. Më duhet ta analizoj më mirë ndeshjen, por nuk ishim asnjëherë në mëshirë të lojës së tyre. Nuk shoh arsye pse të mos kemi besim se mund të bëjmë të njëjtën gjë që bënë ata. Nëse jemi objektivë, ndeshja tregoi pikërisht këtë. Jam i bindur që mund të bëjmë një paraqitje të mirë atje, pastaj do ta analizojmë gjithçka pas ndeshjes.

A jeni i kënaqur me lojën e Raspadorit dhe hyrjen e Maldinit?

Jam i kënaqur me paraqitjen e Raspadorit, po ashtu me hyrjen e Danielit. Ai tregoi menjëherë cilësitë e tij. Edhe pse në këto vite nuk ka pasur shumë vazhdimësi në lojë, jam i bindur se mund të ketë një të ardhme të rëndësishme.

A keni vendosur kë do të thërrisni në sulm, pas dëmtimit të Retegui?

Varet nga Kean, pasi është në rrezik pezullimi. Nëse do të merrte një karton të verdhë, do të detyroheshim të vepronim. Do të duhet të vlerësojmë edhe gjendjen fizike të Politano dhe Zaccagnit. Nëse Zaccagni nuk do të jetë në gjendje të luajë, mund të grumbullojmë dikë si Baldanzi ose një lojtar krahu. Do ta vlerësojmë situatën.