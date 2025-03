Rama në Panairin e Turizmit në Berlin: ‘Nëse doni të ndiheni si Perëndi, hajdeni në Shqipëri’!

Kryeministri Edi Rama ka theksuar mikpritjen tradicionale shqiptare, duke e lidhur atë me një ligj mesjetar që shpall se shtëpitë e shqiptarëve i përkasin Zotit dhe mikut. Ai theksoi se çdo person që troket në derën e një shqiptari trajtohet si perëndi dhe se kjo traditë ka shpëtuar hebrenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Rama shtoi se kushdo që do të ndihmohet si perëndi, mund të vijë në Shqipëri, ndërsa ironizoi me Greqinë, duke thënë se atje mund të takosh drejtues që sillen si perëndi.

“A keni dëgjuar ndonjëherë për një ligj në vend që deklaron shtëpitë tonë i përkasin zotit dhe mikut. Një ligj i tillë i shkruar në mesjetë është bërë pjesë e mënyrë së jetesës në Shqipëri. Shqippritje, në shqip do të thotë të bësh të pamundur për të nderuar emrin, shtëpinë dhe mikun. Kulmi i mikpritjes shqiptare u dëshmua gjatë luftës së dytë botërore më pritjen e hebrenjve.

Kur u përballëm me zgjedhjen mes hebrenjve dhe djallit paraardhësit tanë qëndruan shumë pranë bebrenjve. Kush troket në derë të shtëpisë së shqiptarit e bën këtë prej vullnetit të zotit, duke hapur dyert ne mirëpresim një mik që trajtohet si perëndi. Nëse do të ndiheni si Perëndi, ejani në Shqipëri". Nëse doni që të takoni drejtues taksish që sillen si perëndi, shkoni në Greqi"-u shpreh Rama.